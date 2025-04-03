Пять причин, почему взрослые дети продолжают жить с родителями

Если в СССР было принято проживать одной большой семьей на общей жилплощади, то в современном обществе считается, что взрослые дети должны как можно быстрее сепарироваться от родителей. Сегодня если 40-летний мужчина или зрелая женщина проживают в отчем доме, их воспринимают как неудачников. Но в последние годы наметилась новая тенденция, которую задает поколение зумеров. Они не просто не спешат приобретать или хотя бы снимать отдельную квартиру, но и не особо стремятся к этому. Психолог Юлия Шилова в беседе с WomanHit пояснила причины тревожного явления, которое затрагивает все больше семей.

Просто это удобно

Окончившим школу и вуз молодым людям почти сразу становится ясно, что на зарплату начинающего специалиста на широкую ногу не поживешь. Нужно оплачивать счета, покупать продукты и предметы первой необходимости. А ведь хочется и по кафе и ночным клубам ходить, пока не стукнуло 30. А в родительском доме все нужды «спонсируют» мама с папой, а свой заработок можно тратить на свое усмотрение или откладывать на будущее.

Инфантильность

Нынешнее поколение юношей и девушек отличается незрелостью сознания и поведения. Возможно, сами родители их слишком баловали, не давая шагу ступить без совета и помощи. Но не исключено, что это общая тенденция эпохи, где многие процессы автоматизированы и максимально упрощены. Одежду стирает машинка, уборку производит робот-пылесос. Остается только разлечься на диване со смартфоном и листать соцсети, поджидая, пока в микроволновке подогревается обед.

Пример родных и воспитание

Бывает, что дети берут пример с кого-то из ближайших родственников. Условный двоюродный дядя-айтишник может зарабатывать миллионы, жить при этом с мамой и совершенно не чувствовать себя ущербным. Логично, что ребенок тоже захочет такой комфортной жизни.

«Модель, по которой воспитывали ребенка так, когда он не научился сам принимать решения и брать ответственность за свою жизнь, часто чревата тем, что во взрослом возрасте он продолжает проживать с мамой и папой», — поясняет Юлия.

Психическое заболевание

Эксперт считает, что в редких случаях нежелание съехать от родителей и даже страх перед шагом в самостоятельную жизнь может быть связан с патологиями психики. При этом распознать их можно порой только во время обследования у специалиста, так как в обыденной жизни юноша или девушка может ничем не отличаться от сверстников повадками и манерой общения.

Подытоживая этот непростой и болезненный для многих родителей вопрос, психолог выделяет в качестве основной причины — пробелы в воспитании. Именно они сказываются на будущем детей и их представлениях о жизни сильнее всего.