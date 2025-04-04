Почему случается нервный тик у ребенка и как его лечить

При нервном тике мозг посылает неправильные импульсы к мышцам, из-за чего они сокращаются. Такое случается, когда нервная система даёт сбой. Нервный тик бывает не только у взрослых, но и у детей. В их случае есть несколько причин, откуда он может взяться. Рассмотрим основные.

© Секрет Фирмы

Откуда берётся нервный тик у детей

Есть три типа нервных тиков, рассказала РИАМО врач-невропатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская:

первичные — следствие переутомления или стресса;

вторичные — симптом какого-то заболевания;

наследственные, как, например, при синдроме Туретта.

Тики у детей чаще всего связаны со стрессом, страхами или неврозами, отметила врач.

Вторичные тики могут развиться на фоне инфекций, отравлений, нарушения кровообращения или психических расстройств.

Что делать, если у ребёнка нервный тик

Если нервный тик становится частым, длится долго и мешает нормально жить, нужно показать ребёнка неврологу или психотерапевту, посоветовала врач.

Он выяснит причину возникновения тика и уже на основании этого назначит лечение.

Проще всего с первичными тиками. Чтобы их устранить, достаточно нормализовать режим, больше отдыхать и не перегружать нервную систему.

Можно делать простые упражнения: расслабиться с закрытыми глазами, положить тёплый компресс на веки или легко помассировать надбровную дугу.

Если случай более сложный, врач может назначить препараты — например, успокоительное, заключила врач.

Нервный тик у взрослых зачастую может развиться на фоне недосыпа или нехватки каких-то витаминов. Полный список причин — здесь.