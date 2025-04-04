Бастрыкин ответил на идею ограничить детей от интернета

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не считает правильным запрещать детям пользоваться интернетом. Вместо этого нужно создавать интересный контент для подростков, заявил он в интервью ТАСС.

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Запреты и ограничения не помогут решить проблему, сказал глава СК. По его словам, нужна системная работа по созданию привлекательного контента, который будет понятен подросткам. Он должен прививать подросткам базовые ценности, нормы морали и нравственности.

Чтобы дети не проводили много времени в интернете, нужно организовать их досуг, отметил Бастрыкин. По его мнению, нужно, чтобы у подростков было больше занятий спортом и дополнительного образования.

Особенно это важно для небольших городов и сел, где не всегда есть кружки и секции, подчеркнул председатель Следственного комитета. Детей нужно вовлекать в волонтерство и общественную деятельность.

Общероссийские движения школьников не должны носить формальный характер, а действительно быть интересными для учеников, добавил Бастрыкин.

«Здесь важна не только роль педагогов, но и участие родителей. Они должны осознавать важность этих мероприятий и стараться мотивировать детей для участия в них», — сказал глава СК.

Бастрыкин отметил, что некоторые родители против того, чтобы их дети участвовали в волонтерстве, а потом удивляются, почему они совершают противоправные действия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет.