Эксперт рассказала, как отучить ребенка от компьютерных игр

Если родители хотят, чтобы ребенок больше времени проводил в реальной жизни, а не в виртуальной, то стоит начать с личного примера. Взрослые могут заинтересовать ребенка досугом без гаджетов, считает специалист семейного центра «Ориентир» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ирина Вырщикова.

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Дети копируют поведение родителей. <...> Проявите инициативу: предложите интересное занятие, сделайте рутинные дела игрой на скорость и внимательность. Покажите ребенку, что жизнь без гаджетов может быть интересной и насыщенной, — рассказала она.

Эксперт предложила показать детям простые химические эксперименты, которые можно делать даже дома. Если же ребенок столкнулся с зависимостью, то родителям необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Они помогут научиться детям строить отношения в реальном мире, развивать коммуникацию и социальные навыки. Коллективные игры позволят ребенку почувствовать себя частью чего-то большего.

Для родителей также есть консультации, где специалисты учат методам поддержки и вовлечения детей в активную жизнь без гаджетов, — рассказала Вырщикова.

Она подчеркнула, что избавление от игровой зависимости — это долгий процесс, требующий терпения и поддержки со стороны взрослых, сообщает РИАМО.

Игры в жанре «три в ряд» уже давно набрали свою популярность и не теряют ее. Решение простых задач помогает скоротать время в пути или вечер перед сном, не требуя серьезной мыслительной работы. Такие игры позволяют мгновенно «зарядиться» дофамином — веществом, которое человеческий мозг вырабатывает в предвкушении удовольствия или ожидании вознаграждения. В чем кроется секрет популярности игр «три в ряд» и как мозг реагирует на решение несложных задач в больших количествах, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Натальей Наумовой.