Детский омбудсмен рассказал о лучших проектах трудоустройства подростков

Детский уполномоченный Мария Львова-Белова рассказала о результатах конкурса "HR - бренд Форума труда" в номинации "Ответственное трудоустройство подростков".

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«Вместе с Федеральным подростковым центром и Центром прикладной социологии СПбГУ уже второй год отмечаем компании, НКО и госучреждения, которые трудоустраивают подростков, занимаются профориентацией и создают условия для развития ребят», — сообщила она в своем Telegram-канале.

Детский омбудсмен отметила, что количество заявок с каждым годом растет.

«В этом году мы получили 56 заявок из разных уголков России: от Иркутской области до Ленинградской», — рассказала Мария Львова-Белова.

Среди победителей этого года лучшей программой трудоустройства подростков в конфликте с законом признана программа Орловского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа из Кировской области. "РГ" уже рассказывала о том, как мальчишки, вольно или невольно нарушившие закон, находят здесь поддержку и пытаются вырулить на верный путь.

В Орловское СУВУ поступают ребята по решению суда на срок до трех лет. Самое распространенное преступление - кражи из продуктовых магазинов. С 2012 года в учреждении работает программа трудоустройства подростков для их дальнейшей социализации и трудовой реабилитации. Программу представили на конкурсе педагоги СУВУ, они поделились с "РГ" секретами успеха.

«Ребята обучаются по программам основного общего образования и профессионального обучения — рассказывает старший мастер Орловского СУВУ Ульяна Бритвина. — Сейчас у нас в СУВУ находятся ребята из самых разных уголков страны, из 26 регионов. После выпуска воспитаннику оказывается содействие в трудоустройстве, на протяжении трех лет ведется мониторинг занятости».

«По окончании 9 классов воспитанники по имеют возможность обучаться по профессии среднего специального образования, — говорит старший методист Наталия Лучинина. — А ребята помладше обучаются по программам профессионального обучения, получая профессию маляра, штукатура, швеи, садовника, столяра, токаря и другие. Ребята сдают квалификационный экзамен и получают свидетельство о профессии рабочего с присвоением квалификационного разряда. В зависимости от срока пребывания,установленного судом, ребята могут получить до трех рабочих профессий. На летний период ребята временно трудоустраиваться по полученным профессиям, ребята получают заработную плату с материальной поддержкой от Центра занятости населения,которая перечисляется на банковские карты, на выпуске ребята имеют не только документ о профессиональном обучении, но и опыт деятельности по профессии, зафиксированной в трудовой книжке».