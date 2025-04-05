Эксперт назвала цифровую гигиену частью воспитания детей

Психолог, научный руководитель онлайн-школы Психодемия Ирина Белобородова рассказала, что цифровая гигиена является неотъемлемой частью воспитания ребёнка.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что цифровая культура должна формироваться в первую очередь через личный пример.

«Например, можно устраивать семейные «цифровые паузы» — на время отказываться от использования любых гаджетов», — сказала Белобородова.

По словам специалиста, также следует показывать ребёнку, как можно использовать технологии с пользой. Например, это может быть виртуальное путешествие по музеям, предложила эксперт.

«Подростки хотят быть на связи с друзьями постоянно, поэтому важно объяснять, как балансировать между офлайн-активностями и использованием гаджетов. Этот навык пригодится и во взрослой жизни», — добавила психолог.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала регулярно проводить беседы с детьми о мошенничестве в сети.