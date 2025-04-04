Педиатр рассказал, можно ли вести в детский сад ребенка с соплями

Многие родители сталкиваются с дилеммой: вести в садик малыша с насморком или оставить дома. Одни считают, что ничего страшного тут нет, другие — категорически с этим не согласны. Что правильнее, рассказала «Клопс» калининградский педиатр Александра Петренко во время прямого эфира «ВКонтакте» в пятницу, 4 апреля.

Здесь возможны варианты, пояснила доктор. Родители должны адекватно оценивать ситуацию и понимать, какова причина недомогания именно сейчас у конкретно вашего малыша.

Когда в садик вести можно

Не нужно изолировать детей, если сопли появились из-за хронического заболевания, например, аденоидита или сезонной аллергии. Плюс, как правило, при подобных диагнозах пациент уже наблюдается у отоларинголога или аллерголога, пояснила Петренко.

«При данных патологиях течение из носа является постоянным состоянием. Это не заразно, для окружающих ребёнок с такими соплями безопасен», — отметила педиатр.

Другое дело — насколько комфортно малышу будет посещать садик с мокрым носом. Возможно, стоит дождаться, когда острый период пойдёт на спад.

Когда стоит остаться дома

Если ваше чадо засопливило в разгар сезона эпидемий, когда кругом все болеют ОРВИ — это уже иная ситуация.

«Важно понимать, что вирусная инфекция — это день, два, три... И все окружающие начнут болеть тоже. Естественно, необходимо оставить ребёнка дома и наблюдать за его состоянием», — обратила внимание врач.

На что обратить внимание

Самочувствие не ухудшилось,

Новых симптомов не появилось,

Малыш активный, ни на что не жалуется,

В окружении дома никто не болеет,

Эпидемического сезона нет.

«В этом случае вы можете отвести ребёнка в садик», — прокомментировала специалист.

Вирусная инфекция всегда отражается на общем самочувствии и сопровождается вялостью, повышенной сонливостью, снижением аппетита. Всё это может говорить о признаках ОРВИ, и тогда в садик водить малыша нельзя.