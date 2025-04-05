Расписание ЕГЭ в 2025 году

В 2025 году досрочный период для олимпиадников, спортсменов и других школьников, которые пропустили основные экзамены, начнется в марте. Основной период ЕГЭ традиционно стартует в конце мая, а для тех, кто не сдал экзамены на минимальные баллы, дополнительный период назначен на сентябрь.

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Каждая волна ЕГЭ включает резервные дни для тех, кто пропустил из-за болезни или других уважительных причин, а также в случае совпадения дат экзаменов.

Досрочный период (март-апрель 2025):

21 марта — география, литература;

25 марта — русский язык;

28 марта — математика (базовый и профильный уровни);

1 апреля — биология и иностранные языки (письменная часть), физика;

4 апреля — иностранные языки (устная часть);

8 апреля — информатика, обществознание;

11 апреля — история, химия.

Резервные дни:

14 апеля — русский язык;

17 апреля — математика (базовый и профильный);

18 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;

21 апреля — география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

Основной период (май-июнь 2025):

23 мая — история, литература, химия;

27 мая — математика (базовый и профильный);

30 мая — русский язык;

2 июня — обществознание, физика;

5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);

10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Резервные дни:

16 июня — география, литература, обществознание, физика;

17 июня — русский язык;

18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия;

19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

20 июня — математика (базовый и профильный);

23 июня — по всем предметам.

Пересдачи:

В начале 2024 года была предложена возможность пересдать один предмет по выбору, при этом учитывается только второй результат.

Пересдачи планируются до окончания приемной кампании в вузы, предоставляя выпускникам второй шанс.

Даты пересдач ЕГЭ в 2025 году:

3 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;

4 июля — биология, география, математика (базовый и профильный), иностранные языки (устная часть), история, литература.

Дополнительный период (сентябрь 2025):