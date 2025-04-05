Расписание ЕГЭ в 2025 году
В 2025 году досрочный период для олимпиадников, спортсменов и других школьников, которые пропустили основные экзамены, начнется в марте. Основной период ЕГЭ традиционно стартует в конце мая, а для тех, кто не сдал экзамены на минимальные баллы, дополнительный период назначен на сентябрь.
Каждая волна ЕГЭ включает резервные дни для тех, кто пропустил из-за болезни или других уважительных причин, а также в случае совпадения дат экзаменов.
Досрочный период (март-апрель 2025):
- 21 марта — география, литература;
- 25 марта — русский язык;
- 28 марта — математика (базовый и профильный уровни);
- 1 апреля — биология и иностранные языки (письменная часть), физика;
- 4 апреля — иностранные языки (устная часть);
- 8 апреля — информатика, обществознание;
- 11 апреля — история, химия.
Резервные дни:
- 14 апеля — русский язык;
- 17 апреля — математика (базовый и профильный);
- 18 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;
- 21 апреля — география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.
Основной период (май-июнь 2025):
- 23 мая — история, литература, химия;
- 27 мая — математика (базовый и профильный);
- 30 мая — русский язык;
- 2 июня — обществознание, физика;
- 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);
- 10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.
Резервные дни:
- 16 июня — география, литература, обществознание, физика;
- 17 июня — русский язык;
- 18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия;
- 19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
- 20 июня — математика (базовый и профильный);
- 23 июня — по всем предметам.
Пересдачи:
В начале 2024 года была предложена возможность пересдать один предмет по выбору, при этом учитывается только второй результат.
Пересдачи планируются до окончания приемной кампании в вузы, предоставляя выпускникам второй шанс.
Даты пересдач ЕГЭ в 2025 году:
- 3 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;
- 4 июля — биология, география, математика (базовый и профильный), иностранные языки (устная часть), история, литература.
Дополнительный период (сентябрь 2025):
- 4 сентября — русский язык;
- 8 сентября — математика (базовый уровень);
- 23 сентября — математика (базовый уровень), русский язык.