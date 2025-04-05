Расписание ЕГЭ в 2025 году

Наш край

В 2025 году досрочный период для олимпиадников, спортсменов и других школьников, которые пропустили основные экзамены, начнется в марте. Основной период ЕГЭ традиционно стартует в конце мая, а для тех, кто не сдал экзамены на минимальные баллы, дополнительный период назначен на сентябрь.

Расписание ЕГЭ в 2025 году
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Каждая волна ЕГЭ включает резервные дни для тех, кто пропустил из-за болезни или других уважительных причин, а также в случае совпадения дат экзаменов.

Досрочный период (март-апрель 2025):

  • 21 марта — география, литература;
  • 25 марта — русский язык;
  • 28 марта — математика (базовый и профильный уровни);
  • 1 апреля — биология и иностранные языки (письменная часть), физика;
  • 4 апреля — иностранные языки (устная часть);
  • 8 апреля — информатика, обществознание;
  • 11 апреля — история, химия.

Резервные дни:

  • 14 апеля — русский язык;
  • 17 апреля — математика (базовый и профильный);
  • 18 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;
  • 21 апреля — география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

Основной период (май-июнь 2025):

  • 23 мая — история, литература, химия;
  • 27 мая — математика (базовый и профильный);
  • 30 мая — русский язык;
  • 2 июня — обществознание, физика;
  • 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);
  • 10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Резервные дни:

  • 16 июня — география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня — русский язык;
  • 18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия;
  • 19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
  • 20 июня — математика (базовый и профильный);
  • 23 июня — по всем предметам.

Пересдачи:

В начале 2024 года была предложена возможность пересдать один предмет по выбору, при этом учитывается только второй результат.

Пересдачи планируются до окончания приемной кампании в вузы, предоставляя выпускникам второй шанс.

Даты пересдач ЕГЭ в 2025 году:

  • 3 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;
  • 4 июля — биология, география, математика (базовый и профильный), иностранные языки (устная часть), история, литература.

Дополнительный период (сентябрь 2025):

  • 4 сентября — русский язык;
  • 8 сентября — математика (базовый уровень);
  • 23 сентября — математика (базовый уровень), русский язык.

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