Как вырастить здорового и успешного ребенка

Первые роды во всех развитых странах «постарели» по сравнению с нормами XX века. В конце прошлого столетия критическим считался возраст 35–36 лет, а в карте 25-летних женщин ставили пометку «пожилая первородящая». NEWS.ru поговорил с врачом-терапевтом Ольгой Чирковой и получил пять ценных советов, как подготовиться к беременности и вырастить здорового ребенка.

Как правильно подготовиться к первой беременности

Возраст рождения первого ребенка в развитых странах заметно изменился по сравнению с медицинскими нормами прошлого столетия. В XX веке в медкартах 25-летних женщин делали пометку «пожилая первородящая». В этом есть доля истины — с возрастом организм изнашивается. После 30 лет постепенно происходит инволюция — процессы старения, незаметные глазу, но способные проявиться в экстремальной ситуации — при беременности и родах. Кроме того, с возрастом в клетках накапливаются мутации и повышается риск хромосомных заболеваний плода.

Молодым людям, планирующим создать семью и завести как минимум одного ребенка, следует вести здоровый образ жизни. За несколько месяцев до зачатия нужно отказаться от вредных привычек, нормализовать сон и режим. В рационе должны быть продукты, содержащие достаточное количество омега-3, фолиевой кислоты, других витаминов и микроэлементов.

Будущим родителям необходимо сдать анализы на скрытые инфекции, чтобы избавиться от них. Женщина должна вести скрининг наследственных заболеваний до и во время беременности, а также выполнять указания акушера-гинеколога. Кроме того, рекомендуется посещать школы будущих родителей, молодых матерей и грудного вскармливания.

В России есть развитая система женских консультаций и перинатальных центров.

Обязательно ли кормить младенца грудью

В первый год жизни дети нуждаются в уходе, медицинском наблюдении, грудном вскармливании и профилактических прививках в соответствии с национальным календарем.

Материнское молоко — наиболее физиологичная пища для младенца. Если женщина здорова и правильно питается, то кормление грудью снижает риск пищевых расстройств, инфекций и аллергий у ребенка. Через грудное молоко передается иммунная память, у детей формируется сопротивляемость многим болезням, а также «тренируется» иммунная система.

Дети, которых кормили грудью, реже страдают от страхов, чем те, которых рано перевели на искусственное вскармливание. При этом ребенок должен получать разные питательные вещества и приучаться к новым вкусам. По этой причине нужно постепенно вводить прикорм. Что касается длительности грудного вскармливания, то мнения врачей и психологов расходятся. Доказательная медицина считает, что кормить ребенка грудью стоит минимум шесть месяцев, полезно продлить до года.

Новорожденный быстро развивается, приучаясь к тому, чтобы дышать легкими и получать еду через рот, а не пуповину от матери. Сначала включаются рефлексы, начинают работать все органы и системы, формируются навыки. Это непростой путь. Каждый ребенок — это постоянно развивающаяся система, тренирующийся «спецагент», пришедший в этот мир для вашего счастья. Нужно оберегать малыша, чтобы он приспособился к новым условиям жизни и нормально развивался. Следует позволять ему исследовать мир, пробовать новые ощущения и вкусы, закаливать, а также делать гимнастику. Родители могут обратиться за советом к участковому врачу-педиатру и патронажной медицинской сестре.

Какие главные ошибки допускают родители

Некоторые родители подменяют безусловную любовь гиперопекой. Дайте малышу возможность выбирать, позволяйте ошибаться, искать себя, общаться со сверстниками, учиться выстраивать отношения, а также решать проблемы. Уважайте даже совсем маленького ребенка и выстраивайте с ним доверительные отношения, чтобы он мог поделиться проблемами именно с вами, если самостоятельно не может справиться с ними.

Существуют периоды перемен, когда маленький человек наиболее интенсивно растет физически и психологически. Нужно быть внимательным и с пониманием относиться к временным капризам и проверке родителей на стойкость.

Вторая ошибка родителей состоит в том, что они пытаются претворить свои мечты в жизнь и избавиться от комплексов за счет ребенка. Речь идет о многочисленных кружках и секциях, клубах раннего развития, музыкальных и художественных школах, изучении иностранных языков и так далее. Не всегда все это ребенку под силу вытянуть. Иногда ему хочется побездельничать, погулять с друзьями, а также побыть наедине с собой.

Ребенку следует заниматься некоторыми видами спорта и изучать музыкальные инструменты в том возрасте, когда он даже не знает об их существовании. В данном случае нет единого совета, постарайтесь быть объективными и внимательными. Посоветуйтесь со спортивным врачом перед началом занятий спортом, прислушивайтесь к мнению тренеров и педагогов. Каждый ребенок талантлив, важно понять, в какой сфере он может расправить крылья.

Как оградить ребенка от бытовых угроз

Научите малыша правилам безопасности и оградите его от рисков: закройте розетки, пока он совсем маленький, сделайте защиту на окнах, когда он подрастет. В настоящее время дети продолжают травмироваться из-за халатности взрослых. Нужно рассказывать дошкольникам и младшим школьникам о правилах безопасности на дорогах и на природе. Очень важно, чтобы ребенок пожаловался взрослому, если у него, например, заболел живот. В этом случае нельзя давать обезболивающее. Оно может скрыть симптомы острого живота, например, аппендицита.

Дети старшего возраста сталкиваются с новыми угрозами. В этом случае взрослому пригодятся сформированные добрые отношения. С их помощью можно ненавязчиво объяснить ребенку сложные моменты взросления, полового созревания, рассказать о вредных привычках и глупостях, совершаемых в подростковом возрасте. Помните, что на подростка нельзя сильно давить и все запрещать, поскольку в периоде протеста любое давление вызывает его усиление. Но необходимо поставить рамки, за которые нельзя заходить, для безопасности и сохранения здоровья ребенка.

Как приучить ребенка к здоровому образу жизни

В семье очень важна культура питания. Чтобы сформировать правильные пищевые привычки, вводите в рацион полезные блюда, ходите вместе в магазин, объясняйте, как выбрать правильные продукты, привлекайте к процессу приготовления пищи. Оградите детей от «мусорной еды» — фастфуда, полуфабрикатов и сладостей. Самый большой вред организму наносит сладкая газировка, приводящая к развитию ожирения и диабета II типа. Нужно знакомить детей с новыми вкусами, вводить в рацион рыбу, морепродукты, гречку и бобовые.

Учите ребенка ходить пешком, плавать, играйте с ним в подвижные игры, катайтесь на лыжах, санках и велосипедах. Не курите в присутствии несовершеннолетнего и старайтесь оградить его от бурных застолий. Приучайте ребенка к режиму дня и сна. Все это поможет вырастить здорового, счастливого и успешного человека.