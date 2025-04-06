В ГД предложили выгонять учеников-буллеров из школ

Предложение переводить школьников, систематически занимающихся травлей, в спецучреждения или на домашнюю форму обучения непрофессионально. Буллинг сейчас переносится из школ на улицы, а в целом для решения проблемы травли нужно объединение усилий педагогов, врачей, дефектологов, такое мнение в разговоре с ТАСС выразил заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург.

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«Я думаю, что это очень непрофессиональная точка зрения. Буллинг был, есть и будет всегда. Потому что начиная с детского сада и кончая подростковыми бандами, самый простой способ объединиться - это против кого-то, против кого мы дружим. Поводом может быть все, что угодно», — заметил Ямбург.

Он подчеркнул, что буллинг сейчас перешел из школ на улицу по той причине, что в школе везде камеры. Кроме того, буллинг идет в интернете, что трудно отследить.

«Здесь надо смотреть в корни. По данным Совета педиаторов, в котором я почетный член, здоровых детей в стране осталось примерно 12,4%. С точки зрения заболеваний на первом месте находится психоневрология. И люди непрофессиональные говорят, давайте охрану усилим. Но у каждой школы нацгвардию не поставить», — отметил заслуженный учитель РФ.

О решении вопроса травли

По словам Ямбурга, решением этого вопроса станет объединение усилий педагогов, врачей, дефектологов. Он обратил внимание, что в конце 1980-х годов в стране стали создавать медико- и психолого-дефектологические службы. А потом это распределили по ведомствам: врачи отдельно, педагоги отдельно, дефектологи и социальные службы отдельно.

«Но врач, который раз в неделю обходит в комплексе пять садов и одну школу, - это вообще ни о чем. Нужно, чтобы постоянно там находились люди и занимались ранней диагностикой, ранней профилактикой», — уточнил член-корреспондент РАО.

Кроме того, необходимо заниматься повышением квалификации педагогов, чтобы любого педагога, будь он по специальности учитель физики, математики, истории, обучать основам дифектологии, психологии, медицинской психиатрии.

«Не для того, чтобы он занимался дифференциальной диагностикой - на это имеет право только специалист, а чтобы он видел, кто перед ним, работал в зоне ближайшего развития этого ребенка, представляя его реакции», — добавил Ямбург.

Еще один момент - дефектологические службы.

«У нас стали сокращать дефектологов. И вот сейчас, поскольку уже очень стала опасная ситуация, увеличили количество бюджетных мест [на это направление в вузах]. Но эти дефектологи будут готовы через пять лет», — заметил эксперт.

По его мнению, было огромной ошибкой закрывать школы седьмого и восьмого вида, где тяжелые ментальные нарушения у детей.

«В этом смысле это была ложная инклюзия, потому что есть дети, которых можно интегрировать в обычное сообщество, а есть дети, которых нужно обучать. Но обучение в школах седьмого и восьмого вида с ментальным нарушением в 15 раз дороже, чем просто бросить ребенка в обычную школу. Но воспитание в тюрьмах будет еще дороже, - подчеркнул заслуженный учитель. Выгонять [таких детей] на надомное обучение - это предоставить им огромное количество свободного времени атаковать кого угодно. Причем, как правило, такие дети сначала ни в чем таком себя не проявляют».

То есть, подытожил он, речь идет о повышении квалификации всех педагогов, создании целых служб, что требует очень больших средств.

«Нужен целый комплекс мер, которым должны заниматься специалисты. Тут нужно совершенствовать законодательство и не рубить с плеча: "семь раз отмерь и один раз отрежь"», — заключил он.

О числе учителей-дефектологов

5 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что количество учителей-дефектологов и учителей-логопедов, которые работают с учащимися с ОВЗ и инвалидностью, в этом учебном году составило 31,2 тыс., увеличившись по сравнению с прошлым учебным годом на 11%. Согласно данным Минпросвещения России, опубликованным в Единой межведомственной информационно-статистической системе, численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на одного учителя-дефектолога в 2024 году составляла 78 человек, наибольший дефицит специалистов наблюдается в Кировской и Оренбургской областях, а также в Башкирии.

Ранее об идее переводить школьников в спецучреждения за злостный буллинг сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артем Метелев. По его словам, такая возможность обсуждается в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей.