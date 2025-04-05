Эксперт рассказал, как защитить детей от угроз в Интернете

Сегодня дети начинают взаимодействовать с цифровыми устройствами уже в возрасте одного года, а к подростковому возрасту их экранное время достигает 6,5 часов в день. Как защитить подрастающее поколение от киберугроз и помочь адаптироваться к цифровой среде, рассказал «Российской газете» директор продукта Membrana Kids (МТС), эксперт образовательной платформы «Поколение М» Арсений Эпов.

По мнению эксперта, полный запрет интернета для подростков контрпродуктивен. Он вызовет лишь отторжение и стремление обойти ограничения.

«Сверстники неизбежно стимулируют интерес к запрещенным ресурсам», — подчеркивает Эпов.

Для детей младшего возраста (до 8–10 лет) временные ограничения допустимы, но изоляция от цифровой среды может привести к уязвимости в будущем. Поколение альфа, для которого онлайн-пространство естественно, должно учиться распознавать угрозы под контролем взрослых.

«Раньше или позже ребенок столкнется с рисками в сети самостоятельно. Задача родителей — подготовить его к этому», — отмечает эксперт.

Он выделил ключевые угрозы, с которыми сталкиваются дети в интернете. Одна из самых опасных — это кибербуллинг. Дело в том, что анонимность сети провоцирует травлю, а дети из-за возрастных особенностей чаще становятся жертвами агрессии в цифровой среде, что негативно сказывается на их эмоциональном состоянии.

«Помимо этого, дети могут столкнуться в сети с нежелательным и опасным контентом. В том числе с материалами, связанными с насилием, пропагандой суицида, а также контентом, не соответствующим их возрасту. Все это может травмировать психику ребенка», — рассуждает эксперт.

Актуальной, напоминает Эпов, остается и угроза кибермошенничества. Дети легче доверяют незнакомцам, что повышает риск утечки личных данных или финансовых потерь всей семьи. И, наконец, слишком длительное использование детьми гаджетов негативно влияет на их здоровье и развитие. Например, чрезмерное экранное время тормозит развитие коммуникативных навыков и повышает тревожность.

По словам Эпова, следует установить разумные границы доступа детей к цифровым сервисам. Для самых маленьких (до 8–10 лет) следует ограничить доступ к соцсетям и мессенджерам, а видеосервисы без детского режима запретить до 12 лет. Экранное время нужно фиксировать. Например, разрешать дошкольникам использовать гаджеты не более одного часа в день.

Так же следует использовать родительский контроль, который поможет блокировать опасный контент и устанавливать расписание доступа к приложениям, защищая от нежелательной информации. Для этого достаточно выбрать возрастной фильтр в приложениях.