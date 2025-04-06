Эксперт оценил идею перевода детей в спецучреждения за буллинг

Юристы, психологи и педагоги должны проработать предложение о переводе школьников, систематически занимающихся травлей, в спецучреждения или на домашнее обучение. Также нужно определить, что будет считаться "злостным буллингом", отметил в разговоре с ТАСС научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки РФ, бывший руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов.

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Он отметил, что системных способов решения проблемы травли нет.

«Те решения, которые сегодня предлагают законодатели, требуют серьезнейшей проработки юристами, психологами, социологами и в случае учреждения образования - педагогами. Что такое злостная травля и незлостная травля?» — задался вопросом он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что проблема систематической травли окружающих существует не только в школе - эти случаи встречаются во всех организациях, где люди находятся недобровольно.

В вопросе травли среди школьников не может быть универсального ответа, считает заслуженный учитель РФ Лев Соболев.

«То, что сегодня кажется буллингом, может быть защитной реакцией, мгновенной реакцией, в которой сам ребенок уже на следующий день может быть разочарован. Если на домашнее обучение переводить, то это не страшно, это гуманно. Но спецучреждения - это может быть очень тяжело», — сказал он ТАСС.

Заслуженный учитель РФ привел в пример ситуацию с кражей подростком упаковки масла из магазина.

«И его (подростка) отправили в колонию, где его уже по-настоящему научат воровать, сделают из него специалиста-вора. Понимаете, такой [способ наказания] очень редко помогает», — отметил Соболев.

По его мнению, со школьниками, которые систематически занимаются травлей, должны работать неравнодушные люди - только они смогут исправить ситуацию.

«Человек равнодушный просто ее (ситуацию) ухудшит», — заключил эксперт.

Ранее об идее переводить школьников в спецучреждения за злостный буллинг сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артем Метелев. По его словам, такая возможность обсуждается в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей.