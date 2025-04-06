Эксперт сообщил, сколько в РФ детей с нарушениями речи

Более 75 тыс. российских школьников с тяжелыми нарушениями речи нужны специальные условия получения общего образования. Об этом сообщила ТАСС член-корреспондент Российской академии образования (РАО), директор Института коррекционной педагогики Минпросвещения России Татьяна Соловьева.

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Ранее заведующая лабораторией образования и комплексной абилитации детей с нарушениями речи института Елена Ворошилова сообщила, что институт по заказу Минпросвещения разработает учебники по русскому языку для детей, которые имеют серьезные трудности с чтением и письмом.

«Более 75 тыс. школьников в России имеют тяжелые нарушения речи и нуждаются в создании специальных условий получения общего образования», — сказала Соловьева.

Она обратила внимание на то, что дислексия может быть вызвана разными причинами, а иногда сразу несколькими из них. Поэтому требуется комплексный подход к организации коррекционно-развивающей помощи с участием учителя-логопеда и педагога-психолога. В институте по заказу Минпросвещения создаются специальные учебники и учебные пособия для детей с нарушениями речи. Так, разработана серия специальных учебно-методических комплектов для начальной школы, включая учебники по литературному чтению для 1-4-х классов, окружающему миру для 1-го дополнительного и 1-го классов.

«После прохождения в установленном порядке экспертизы учебники будут доступны школам», — уточнила директор института.

По ее словам, авторы отбирают речевой материал, иллюстрации, составляют задания не только с позиции их доступности детям с дислексией, но и предупреждая возможные трудности понимания прочитанного.

«В содержание учебников включены специальные разделы по формированию техники чтения с использованием специальных подстрочных знаков, предусмотрена работа с лексикой, с выразительными средствами языка. Обращаясь к жизненному опыту юного читателя, опираясь на эмоциональную составляющую текста, авторы учебника развивают у детей способности к осмыслению прочитанного, использованию информации в общении и обучении», — уточнила член-корреспондент РАО.

Она обратила внимание, что такой особый подход к подготовке учебников при систематических коррекционно-развивающих занятий позволяет добиться успеха в предупреждении или минимизации проявлений дислексии уже на начальных этапах обучения в школе.