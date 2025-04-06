Психолог развеяла главные страхи женщин перед материнством

Общественные стандарты, чувство ответственности и дефицит времени на себя рождают у женщины множество страхов перед рождением малыша. Как с ними справиться, объяснила клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза в программе "Доктор 24".

Идеальное материнство и двойная ответственность

Во время беременности женщины сталкиваются со множеством страхов. Один из них – отсутствие времени на себя. Действительно, жизнь новоиспеченной мамы сильно меняется. Однако не нужно "скатываться" в переживания, рассказала Евгения Береза.

«Маленький ребенок много спит, поэтому можно распланировать день под график его сна. Не стоит взваливать все на себя и пытаться быть идеальной мамой, которая одной рукой варит борщ, а другой качает младенца», Евгения Береза, клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии.

Также многие пары сомневаются, нужно ли заводить домашнее животное перед рождением малыша. С одной стороны, это приучит ребенка к ответственности. Однако потом родителям придется разрываться между ними. В таком случае важно адекватно оценить свои силы, предупредила врач.

Баланс в паре и детская ревность

Часто женщины задаются вопросом: кто должен быть в приоритете после рождения ребенка – малыш или муж.

«Атмосфера в семье зависит от пары. В первую очередь, любовь между двумя людьми влияет на все, что происходит внутри, в том числе на взросление детей. Если они видят постоянную ругань родителей, это плохо», – Евгения Береза, клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии.

Однако важно соблюдать баланс. Если женщина вернулась из роддома с новорожденным, то не должна забывать о ребенке и переключать все внимание на мужа.

"Когда в паре нормальные отношения, то любящий муж поймет, как сложно его жене, и будет помогать. Эта забота окупится: женщина ощутит надежное плечо и ей захочется уделять мужчине больше времени, поддерживая любящую атмосферу в семье. Поэтому иногда малыша стоит доверить бабушке и посвятить друг другу вечер", – отметила врач.

Также многие женщины переживают, что не смогут достаточно заботиться о старшем ребенке. Однако после родов в женском организме происходит "взрыв любви", который вызывает гормон окситоцин. Поэтому заботы матери хватает на всех детей, объяснила эксперт.

Тем не менее у старшего ребенка может появиться детская ревность. В таком случае важно объяснить, что его сильно любят. Об этом стоит напоминать каждый день, а также приучать старшего заботиться о младшем, подытожила Евгения Береза.