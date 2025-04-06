Шесть книг для чтения с детьми

По выходным сотрудники московских библиотек рассказывают mos.ru о детских книгах, с которыми можно уютно провести время. Татьяна Васильева из библиотеки искусств имени А.П. Боголюбова советует для семейных вечеров произведения Анастасии Орловой, Алана Уиндрэма, Виктории Ледерман и других авторов.

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Малышам

«Робот с красной кнопкой» Алана Уиндрэма

Хочу обратить внимание родителей на очаровательную историю английского писателя Алана Уиндрэма, которая найдет отклик в сердце маленького ребенка. Бенни и его друзья очень любознательные, веселые, дружные — такие же, как многие дети. Но они роботы, и у каждого из них есть множество кнопок с самыми разными функциями. И только у Бенни кнопка одна — красная.

Эта поучительная книга поможет детям понять, что такое уникальность, непохожесть, отзывчивость, человечность и взаимовыручка. А любители роботов и космоса найдут здесь множество забавных иллюстраций и тематических шуток. Книга подходит как для совместного, так и для самостоятельного чтения.

Историю чудесного превращения обыкновенной зеленой гусеницы в настоящую красавицу вы найдете в книге «Секрет бабочки», написанной в стихах. На каждой странице — путешествие в волшебный мир природы, где живут разнообразные насекомые и растения. Отдельного внимания заслуживает муравей, который тоже стал важным действующим лицом. Он очень милый — отройте книгу и убедитесь сами.

«Секрет бабочки» — кладезь познавательного материала о природе, поданного легко и увлекательно. Хочется отметить иллюстрации Анны Бекен: они завораживают красотой и вниманием к деталям.

Анастасия Орлова — лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Кроме «Секрета бабочки», она написала еще множество книг. Вы наверняка о них слышали — это «Яблочки-пятки», «Это грузовик, а это прицеп», «Речка, речка, где твой дом?» и другие.

Детям постарше

Сборник «Где капля, там и океан»

Сборник японских пословиц «Где капля, там и океан» посвящен дружбе, любви и природе. Книга, которую перевел на русский известный поэт Михаил Яснов, помогает юным читателям взглянуть на знакомые темы по-новому. Каждую пословицу Яснов сопроводил собственным стихотворением — это делает чтение более увлекательным и помогает понять мудрость народных изречений.

Кроме того, сборник подарит всей семье множество тем для обсуждения. Например, поговорите с ребенком о том, как понять, что близким нужна поддержка, и почему так важно делать добрые дела вовремя. Уверена, что книга станет отличным помощником как для родителей, так и для педагогов.

«Прогулки по Русскому музею» Андрея Усачева, Галины Дядиной и Михаила Яснова

«Прогулки по Русскому музею», написанные коллективом авторов во главе с Андреем Усачевым, станут проводником в мир русского изобразительного искусства. Юный читатель увидит картины, которые находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, узнает об исторических событиях и людях, изображенных на этих картинах.

Книга также расскажет о быте и жизни на Руси, познакомит с детскими играми прошлых веков, даст возможность насладиться красотой зимних пейзажей и таинственных лунных сумерек, запечатленных признанными мастерами кисти.

Есть и сюрприз: на страницах путеводителя, помимо репродукций шедевров, вы найдете очаровательных котов, которые составят ребенку компанию на прогулке. Автор иллюстраций — художница Елена Гозман.

Подросткам

«Альма. Ветер крепчает» Тимоте де Фомбеля

Если подросток любит читать приключенческие романы, ему обязательно стоит познакомиться с книгой французского писателя Тимоте де Фомбеля. В центре сюжета — события на корабле «Нежная Амелия», который везет новоиспеченных рабов и необычайно много золота. Завязка интригует, и я гарантирую, что скучно с этой книгой не будет.

Мир, который создал де Фомбель, населен яркими и запоминающимися героями — они порой ведут себя совершенно непредсказуемо. Книга читается легко, от приключений невозможно оторваться — думаю, она может стать у вашего ребенка одной из любимых.

«Календарь ма(й) я» Виктории Ледерман

События в этой книге начинаются со школьной экскурсии на место археологических раскопок. Трое одноклассников — Юра, Глеб и Лена — попадают в очень необычную ситуацию после того, как нечаянно приводят в действие календарь майя. Теперь они начинают жить в обратную сторону: после пятницы наступает не суббота, а четверг, а потом и вовсе среда. Чтобы все стало по-прежнему, ребятам придется очень постараться.

Книга затрагивает очень серьезные темы: прощение, преодоление страхов и, конечно же, дружбу. Уверена, что каждый найдет в этой истории что-то важное для себя и обязательно выберет героя, который похож на него по духу.

Виктория Ледерман получила за это произведение специальный приз Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина.

Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».