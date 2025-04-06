Как ИИ поможет подросткам справляться с одиночеством в Сети

По данным Росстата, более 40% домохозяйств в стране состоят из одного человека. Тревожные сигналы поступают и из систем образования и здравоохранения - специалисты фиксируют рост эмоциональной отстраненности, случаев депрессии и цифровой зависимости среди молодежи.

Недавний опрос, проведенный литературной платформой "Литнет" совместно с приложением для знакомств Mamba, выявил, что почти половина (43%) российских зумеров (те, кому от 15 до 29 лет) ежедневно ощущают себя одинокими, а вовсе не сталкиваются с этим чувством лишь 8%.

Цифровая среда изменила формат общения молодежи, породив новые вызовы для развития их эмоционального интеллекта. Несмотря на постоянную "связанность" через интернет, многие молодые люди испытывают дефицит подлинной близости. Поверхностное общение в социальных сетях часто подменяет глубокие эмоциональные связи: легко набрать сотни виртуальных "друзей" или собеседников, но при этом не иметь никого, кому можно доверить личные переживания.

По словам подросткового психолога-психотерапевта Анны Хоботовой, особенно сильно уход в виртуальный мир обострился во время пандемии:

"По своему опыту могу сказать, что бум обращений людей с игровой и гаджетозависимостью, тех, кто все время проводил в Сети, начался во время пандемии. Причина часто в том, что человек не умеет справляться с грустью, обидой, злостью и замыкается от внешнего мира, уходя в виртуальную реальность".

Социальные сети и мессенджеры, ставшие неотъемлемой частью жизни зумеров, нередко поощряют "клиповое" общение - короткие сообщения, лайки, эмодзи - вместо вдумчивого разговора.

На форуме Youth RIGF 2025 эксперты подчеркнули, что вместо того чтобы демонизировать гаджеты, важно интегрировать их в системы психологической поддержки. Онлайн-платформы психологической помощи, чат-боты для эмоциональной разгрузки, мобильные приложения-дневники настроения - все это новые инструменты, которые при правильном подходе способны "поддержать эмоциональное здоровье нового поколения", как отметили участники дискуссии. Такие решения могут выполнять роль своеобразного тренажера эмоциональных навыков: молодой пользователь учится формулировать свои переживания, получает сочувственный отклик (пусть даже от программы) и постепенно переносит эти умения в реальную жизнь.

Отдельный акцент - внедрение технологий искусственного интеллекта. Современные алгоритмы способны выступать в роли виртуального собеседника или наставника, который в любое время выслушает подростка и мягко направит разговор.

"ИИ здесь как такой ненавязчивый помощник, - поясняет основатель и CEO Lustique AI, разработчик программы Tonymo Артем Чаленко. - Он помогает раскрыться, выразить свои эмоции, наводит на нужные темы для обсуждения".

В отличие от живого человека, чат-бот доступен 24/7 и не покажет раздражения или осуждения, что особенно ценно для ранимых молодых людей, стесняющихся откровенничать. Разумеется, цель таких технологий - не заменить живое общение, а подготовить почву для него: помогая подростку разобраться в себе, цифровые решения подталкивают его к более уверенному общению с реальными близкими.

В мире уже известны примеры успешного использования ИИ в этой сфере. За рубежом популярны чат-боты психологи (например, Woebot, Replika), которые ведут дружескую переписку, отслеживают настроение пользователя и советуют упражнения для снятия стресса.

В России также появились инициативы по созданию цифровых помощников для молодежи - от телеграм-ботов поддержки до полноценных платформ, одной из которых и стала представленная на форуме концепция Tonymo. Артем Чаленко говорит, что это инновационный проект, призванный помочь молодежи развивать эмоциональный интеллект при поддержке ИИ. Разработчики описывают Tonymo как цифровое безопасное пространство, своего рода онлайн-дневник с функцией умного собеседника и микросообществами по интересам. Это не социальная сеть в привычном понимании, а скорее личный уголок в интернете, где молодые люди могут честно высказывать свои мысли и чувства, зная, что их никто не осудит и данные останутся конфиденциальными.

Широкое внедрение ИИ для эмоциональной поддержки молодежи несет не только плюсы, но и определенные риски, о которых тоже шла речь на форуме. Эксперты предостерегают: важно не впасть в иллюзию, что одна лишь техника решит человеческие проблемы. Так, если подросток привыкнет делиться сокровенным только с ИИ-помощником, существует опасность еще большей изоляции. Вместо того чтобы искать понимание у реальных людей, он может замкнуться в себе, полагаясь лишь на "компьютерного друга". Психологи называют это "эмоциональной прокрастинацией" - когда человек откладывает реальные разговоры, потому что проще высказаться программе.

Немаловажно, что платформы вроде Tonymo, по сути, хранят очень личные данные - фактически дневниковые записи, интимные переживания пользователей. Утечка такой информации либо злоупотребление ей третьими лицами может нанести молодому человеку серьезную психотравму. Поэтому защита персональных данных - краеугольный камень при создании подобных сервисов.

"Не собирать данные - законно, но даже если собираете, делайте это строго по правилам, получив согласие", - напомнил заместитель начальника отдела специальных проектов и академических программ НТЦ ФГУП "ГРЧЦ" Станислав Махортов.

Все сведения, которые пользователь доверяет системе, должны храниться в зашифрованном виде. Разработчики обязаны соблюдать требования Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных" и профильных норм. На практике это означает получение явного согласия от пользователя (или его родителей, если речь о несовершеннолетнем) на обработку чувствительной информации и максимальное ограничение круга лиц, имеющих к ней доступ. Кроме того, пользователю должна быть обеспечена возможность удалить свои данные в любой момент.