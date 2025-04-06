«Послеродовая ярость»: что это за состояние и как с ним бороться

Клинический психолог Софья Гобанова рассказала, как справиться с «послеродовой яростью», сообщает издание «Горящая изба».

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По словам специалиста, этим термином описывают агрессию без видимой на то причины, однако это не является отдельным расстройством. Часто она возникает вместе с послеродовой депрессией.

Такая ярость может проявиться как до, так и после рождения ребенка. Среди симптомов – неконтролируемые вспышки гнева во время плача ребенка, агрессивные фантазии в отношении малыша, желание нанести физические увечья себе либо окружающим, крики и срывы на близких, разрушительное поведение по типу хлопанья дверьми или бросания предметов.

Основная причина «послеродовой ярости» – глобальные гормональные изменения в организме, прежде всего, падение прогестерона и эстрогена. Одновременно с этим повышается уровень пролактина, который необходим для лактации, и именно он приводит к депрессии и повышенной чувствительности к стрессу. Кроме того, играет роль и адренокортикотропный гормон (АКТГ), который регулирует кортизол. Повышенный в первые недели после родов кортизол вызывает агрессию, нарушения сна и тревожность.

Помимо биологических причин, есть и психологические. По словам психолога, многие женщины сталкиваются с тем, что их ожидания от материнства не соответствуют реальности. Также они могут ощущать безысходность и подавлять негативные эмоции, поскольку в обществе принято, что матери не должны жаловаться и уставать.

Третий немаловажный фактор – социальные причины. Существует некая установка, что женщина обязана быстро восстановиться после родов и радоваться материнству, не злиться и не срываться. Сюда часто добавляется критика от старшего поколения, которое точно знает, «как надо». Оказывает давление и изменившийся из-за малыша быт – недосып, физическая усталость, грудной ребенок на руках. Бывает и так, что ни партнер, ни другие родственники не помогают молодой маме, а обращаются за профессиональной помощью далеко не все женщины. Кроме того, иногда присутствует страх навсегда потерять профессиональные навыки и финансовую независимость.

Психолог напоминает, что перестать испытывать раздражение невозможно, как минимум, из-за биологических причин, и напоминает, что злость – это нормально. Ключ к решению проблемы кроется в необходимости позаботиться о себе. Молодой маме важно выделять как минимум час между кормлениями – не для дел, а для сна или прогулки в одиночестве. Не следует стесняться просить о помощи, например, бабушку или няню. Если вы чувствуете, что гнев овладевает вами, возьмите паузу и выйдете из комнаты на несколько минут, советует эксперт. За это время умойтесь холодной водой или сделайте физические упражнения. Не бойтесь обратиться к специалисту, а именно к психотерапевту или психологу. В том случае, если «послеродовая ярость» появилась вместе с депрессией, врач, вероятнее всего, подключит и медикаментозную терапию.