Ученые ответили, как девочки могут догнать мальчиков в развитии моторики

Финские ученые из Университета Ювяскюля выяснили, что регулярное пребывание на свежем воздухе и занятия разными видами спорта значительно улучшают двигательные навыки детей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sports Sciences (JSS).

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В масштабном проекте участвовали более 600 детей в возрасте от 3 до 11 лет, случайным образом отобранных из 23 регионов Финляндии.

Специалисты обнаружили, что даже 30 минут ежедневных прогулок после детского сада положительно влияют на развитие моторики, особенно у девочек. У мальчиков, изначально более активных, эта связь оказалась менее выраженной.

«Прогулки помогают девочкам догнать мальчиков в развитии двигательных навыков к школьному возрасту», — отметила автор работы Нанне-Мари Лууккайнен.

Особое значение ученые придали занятиям несколькими видами спорта. Дети, которые в раннем возрасте пробовали два и более вида спортивной активности, демонстрировали лучшую координацию и физическую подготовку в начальной школе.

Исследование подтвердило: привычка к активному образу жизни, заложенная в детстве, становится основой для здоровья во взрослом возрасте. Эти выводы особенно актуальны в эпоху, когда дети все больше времени проводят в помещении за гаджетами.