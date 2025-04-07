Коуч дала совет женщине, переживающей за одинокую дочь

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась женщина, переживающая за 30-летнюю дочь-одиночку. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

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По словам женщины, ее дочь не состоит ни с кем в отношениях уже пять лет и не собирается что-либо менять.

«Когда я спрашиваю ее, что с ней происходит, она отвечает, что счастлива сама по себе. Однако, может быть, она скрывает настоящие чувства и говорит это, чтобы не тревожить меня. Должно быть, ее задевает, что все друзья находятся в отношениях, а несколько пар помолвлены», — посетовала она, добавив, что дочь часто знакомится с людьми на работе, у нее есть близкие друзья.

В ответ Нолан отметила, что беспокоиться — это естественная работа матерей.

«Однако если ваша дочь говорит вам, что счастлива, почему бы не принять это? Вы задумывались, что, возможно, то, чего вы хотите для нее, — не то, чего она хочет для себя?» — размышляет коуч.

Нолан предложила матери не зацикливаться на том, чего у дочери нет, а сосредоточиться на позитивных достижениях в ее жизни и порадоваться за нее.

«Гордитесь тем, что она прокладывает свой путь в мире как сильная, независимая женщина. Скажите, как вы гордитесь ею, — она была бы рада такое услышать», — заключила коуч.

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