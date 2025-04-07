Как быстро научить ребенка выговаривать букву «р»

В беседе с ИА RuNews24.ru логопед Яна Евсеева раскрыла, что неправильное произношение звука р» – одна из самых распространенных речевых проблем у детей.

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Это может произойти из-за анатомических причин, например, особенности строения речевого аппарата (слишком короткая уздечка языка), нарушения в строении неба или проблем с мышечным тонусом языка.

Существуют и физиологические причины: недостаточно развитая мелкая моторика, слабые мышцы языка, нарушения дыхания, проблемы с координацией движений речевого аппарата.

«На это также влияют психологические факторы. Среди распространенных - заикание в анамнезе, стрессовые ситуации, психологическая неготовность к освоению сложного звука и даже пример неправильного произношения в семье», - объяснила эксперт.

По словам собеседницы издания, до 5-6 лет неправильное произношение «р» считается физиологической нормой. Также важно учитывать индивидуальные темпы речевого развития, неготовность артикуляционного аппарата к воспроизведению сложного звука

«В большинстве случаев неправильное произношение «р» – это временное явление, которое можно скорректировать. Однако если к 6-7 годам проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к специалисту-логопеду», - советует эксперт.

В беседе с изданием логопед порекомендовала укреплять артикуляционный аппарат. Для этого подойдет упражнение «качели» (высовывание языка вверх-вниз), «лошадка» (щелканье языком). Также ребенку стоит уделить больше внимания развитию моторики, помогут лепка, рисование, пазлы.

«Объясните ребенку, что язык нужно свернуть в трубочку и поднять к верхним зубам. Можно использовать игровые приемы. Занимайтесь регулярно, по 10-15 минут. Хвалите ребенка за каждое достижение, но не заставляйте заниматься через силу. И, конечно же, будьте терпеливы: освоение звука может занять от нескольких недель до нескольких месяцев», - напомнила специалист.

Логопед подчеркнула, что помощь специалиста нужна, если ребенку больше 5 лет, а «р» все еще не получается, если звук искажается или заменяется, а также в случае, когда самостоятельные занятия не дают результата.