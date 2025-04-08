Чем опасно «идеальное» поведение малыша

Для многих родителей спокойный ребенок кажется воплощением мечты. Он редко плачет, долго играет самостоятельно и не требует особого внимания. Однако такое «идеальное» поведение малыша не всегда является нормой. Иногда спокойствие может быть звоночком, свидетельствующим о скрытых особенностях развития. Почему ребенок не должен быть слишком «удобным» и как распознать тревожные сигналы в его развитии, рассказала «Вечерней Москве» эксперт в области детской психологии, логопед-дефектолог и руководитель коррекционных центров «Я-Логопед» Наталья Абузарова.

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Когда спокойствие вызывает тревогу

Дети с самого рождения настроены на взаимодействие с окружающим миром. Их эмоциональная связь с родителями, особенно с мамой, формируется через оживление при виде близкого человека, стремление к общению, желание быть на руках.

— Если ребенок не оживляется при виде мамы, редко требует внимания, остается спокойным даже в мокром подгузнике или будучи голодным, это может говорить о том, что его сенсорная система не дает ему сигналов о дискомфорте. Это не норма, а повод обратиться за консультацией к специалисту, — предупредила Абузарова.

В норме малыш активно проявляет интерес к игрушкам, тянется к ним, переворачивается, ползает и исследует окружающее пространство. Если ребенок просто сидит, не проявляя активности, это может указывать на трудности с моторикой или сенсорикой. Родители часто списывают это на индивидуальность, но такие особенности могут быть первыми признаками проблем в развитии.

Первый год жизни — ключевой этап

Первые 12 месяцев жизни малыша — это время, когда его мозг максимально пластичен. Именно в этот период формируются связи, которые отвечают за коммуникацию, познание и двигательную активность. Если вовремя заметить и скорректировать отклонения, они не станут преградой для дальнейшего гармоничного развития.

— Эмоциональное общение с мамой — это базовая потребность ребенка, — отметила Абузарова. — Без него малыш не может полноценно развиваться. Берите его на руки, играйте, разговаривайте. Не бойтесь, что приучите к рукам. Это не только укрепляет связь с ребенком, но и стимулирует его мозг.

Как распознать первые звоночки

Для родителей, которые хотят оценить развитие малыша, существует простой тест. Возьмите юлу, заведите ее так, чтобы она крутилась, а затем резко остановите рукой. Нормотипичный ребенок в этот момент посмотрит на взрослого, который остановил игрушку, так как поймет связь между ним и движением юлы. Если же малыш продолжает смотреть только на юлу, это может быть сигналом трудностей в коммуникации.

Помимо этого, родители могут обратить внимание на такие особенности:

ребенок не требует внимания и может долго оставаться один;

у него наблюдается отсутствие интереса к игрушкам или окружающему пространству;

проявление эмоций при общении с близкими бывает редко.

Родительская забота как фундамент здоровья

Родители могут самостоятельно стимулировать развитие ребенка, рассказала собеседница «ВМ».

— Даже если малыш кажется слишком спокойным, важно активно с ним взаимодействовать. Показывайте яркие игрушки, направляйте взгляд, больше разговаривайте. Эти простые действия помогают компенсировать возможные нарушения, — подчеркнула она.

Первый год жизни — время, когда все в руках родителей. Даже небольшие усилия сегодня помогут избежать серьезных проблем в будущем. Ребенок не может быть «удобным» — он требует внимания и участия. Ваша вовлеченность сейчас станет залогом его здоровья и счастья в будущем, заключила эксперт.

Современные дети растут в мире, где гаджеты почти сразу становятся неотъемлемой частью их жизни. Вопрос о том, как они влияют на речь и словарный запас ребенка, становится все более актуальным. Наталья Абузарова рассказала «ВМ», как это влияет на развитие детей.