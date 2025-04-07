Психологи выяснили, улучшают ли субтитры навыки чтения у детей

Новое исследование, проведенное лондонским Royal Holloway в сотрудничестве с Ноттингемским университетом ставит под сомнение идею о том, что включение субтитров при просмотре мультфильмов или фильмов существенно улучшает навыки чтения у детей. Ученые отслеживали движения глаз 180 учеников начальной школы (с 1 по 6 класс) во время просмотра с субтитрами и без них. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Science.

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Основные выводы исследования

Дети, не достигшие беглости в чтении, практически не обращали внимания на субтитры. Те, кто смотрел субтитры, читали по крайней мере одно слово в секунду — что обычно достигается лишь после 3-4 лет обучения чтению (примерно на третьем классе).

Исследование показало, что чтение субтитров не способствуют развитию навыков чтения у начинающих читателей, а скорее является результатом уже сформированного умения читать.

«Субтитры показываются слишком быстро, чтобы маленькие дети могли ими воспользоваться. Если маленькие дети не смотрят на субтитры, то трудно понять, как они могут извлечь из них пользу», — отметила доктор Анастасия Лопухина из кафедры психологии.

Ученые использовали технологию отслеживания движений глаз, которая позволяет точно определить, куда именно направлено внимание ребенка во время просмотра телевизора. Такой метод помогает понять, какие элементы экрана привлекают внимание и насколько дети успевают воспринимать информацию.

«Прошлые заявления были удобными, поскольку предполагали, что тяжелую работу по обучению чтению можно заменить просмотром телевизора с субтитрами. Однако наши результаты показывают, что субтитры не являются волшебной палочкой для грамотности. Детям необходимо обучение на основе фактических данных и несколько лет практики чтения по книгам, чтобы достичь мастерства», — добавила Кэтлин Рэстл, соавтор исследования

Полученные результаты важны для родителей, педагогов и специалистов в области образования. Знание того, что субтитры не дают немедленной пользы для начинающих читателей, позволяет сосредоточиться на проверенных методах обучения, таких как совместное чтение книг и целенаправленные упражнения по развитию навыков чтения.