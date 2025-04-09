Как оградить детей с диабетом от «вредных» продуктов

Люди с сахарным диабетом должны более пристально следить за рационом питания, что может стать проблемой для детей, которым сложнее удержаться от соблазнов.

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В рамках базы знаний проекта «Помощь первым» эксперт дала рекомендации, как можно решить эту проблему наименее травмирующим для ребенка способом.

Ирина Тин, кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала, что сегодня существуют современные схемы введения инсулина и сами инсулины имеют высокое качество – имитируют естественную секрецию инсулина поджелудочной железой, поэтому ребенок с диагнозом «диабет 1 типа» не будет сильно отличаться от членов семьи или других детей по своим потребностям, слишком категоричных запретов у него нет.

С другой стороны, если в какой-то период показатели контроля заболевания не идеальны, необходимо ограничить в рационе продукты, которые приводят к быстрому подъему сахара. Кроме того, у пациента могут быть другие сопутствующие заболевания –они также становятся причинами запретов в питании.

Однако, запреты – это не лучший вариант ограничения «вредных» продуктов. Лучше использовать компромиссы или внедрять общепринятые меры правильного питания для всей семьи: включая тех, у кого нет диагноза. Ведь сладкое и, например, фастфуд вредны не только для человека с сахарным диабетом, но для любого человека.

Не надо противопоставлять одного ребенка всей семье: «нам это можно, а тебе нет». Лучше поддержите его своим осознанным поведением. Ребенку, каким бы сознательным он не был, одному устоять перед соблазнами тяжело. Ставя в холодильник продукты, которые ему не рекомендуются, вы сами провоцируете нарушение пищевого поведения. Жесткие запреты и некорректное поведение родителей может привести к повышению стресса у ребенка, а стрессовые гормоны провоцируют повышение сахара в крови.

Лучше не приносить домой еду, нежелательную для ребенка с диабетом, лучше введите в семейные правила традиции совместных выходов в кафе, разработайте вместе правила, когда можно позволить ребенку угоститься теми лакомствами, которые он любит, пусть это будет ожидаемый момент, сопряженный с приятными эмоциями. Семейные традиции «сработают» лучше запретов.

Такие правила помогут выстроить питание не только у детей с диабетом 1 типа, но у любого ребенка, если родители хотят с детства заложить основы здорового питания и пищевых привычек.