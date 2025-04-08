Рособрнадзор всегда готов к обсуждению изменений в единый государственный экзамен (ЕГЭ), но для его отмены нужна проработанная альтернатива, которой пока нет. Об этом заявил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить победителей всероссийских олимпиад школьников от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

"Мы всегда здесь говорим одно - недостаточно просто взять и отменить. Должна быть какая-то альтернатива. То есть одновременно с отменой мы должны предлагать и какой-то новый формат проведения итоговой аттестации, вступительных испытаний для того, чтобы он был понятен людям, было понятно, на что мы переходим, отменяя единый государственный экзамен. К сожалению, на данный момент каких-то проработанных альтернатив именно и по итоговой аттестации, и по модели вступительных испытаний мы не видели", - сказал он.

Круглинский напомнил, что "ЕГЭ отменяют каждую весну", так как сейчас эта тема актуальна, поэтому "грех не воспользоваться". В результате появляются очередные законопроекты, связанные с отменой единого государственного экзамена.

"Мы готовы всегда к обсуждению, мы об этом много говорили, мы сами заинтересованы в том, чтобы развивать систему единого государственного экзамена, развивать систему итоговой аттестации, приема, и на любых площадках мы всегда готовы к обсуждению. Мы готовы к обсуждению любых инициатив, чем, собственно говоря, мы в течение года и занимаемся, когда нас приглашают на обсуждение тех или иных моделей перспективных, которые могут быть реализованы в долгосрочной или среднесрочной перспективе", - подчеркнул он.

Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ в школах традиционными выпускными экзаменами. Документ был внесен в Госдуму в июне 2024 года. Изменения предлагалось внести в закон "Об образовании в РФ". Среди авторов законопроекта, в частности, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).