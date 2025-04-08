Учителя оценили идею переводить учеников в спецшколы за травлю

Перевод детей-агрессоров в спецшколы не поможет в борьбе с буллингом в образовательных учреждениях. Для системного решения проблемы необходимо нанимать в школы больше социальных педагогов и психологов, а также организовать работу конфликтных комиссий и служб медиации, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

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«Это достаточно антигуманная история, когда детей отправляют в спецшколы. Если ребенок себя плохо ведет, с этим нужно работать, понимать, откуда это берется, может, его бьют дома, и он проявляет свою агрессию», — отметил специалист.

По его мнению, плохое поведение ребенка служит маркером наличия проблем, требующих внимания и применения инструментов воспитания и коррекции поведения. Сегодня в школах недостаточно ресурсов, однако просто перевод в спецшколы грозит тем, что дети выйдут из них потенциальными преступниками, считает Казаков.

Чаще всего случаи травли наблюдаются в неблагополучной социальной среде, а также в случаях, когда у ребенка-агрессора есть проблемы с психикой, считает педагог. Учителя и классные руководители проблему решить не могут в силу того, что зачастую они слишком сильно загружены, заключил он.

Напомним, в Госдуме обсуждают инициативу о переводе школьников в спецучреждения за травлю других детей. Такая возможность обсуждается в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей.

Также председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отмечал, что документ предполагает как введение специальных программ в школах и подготовку педагогов, так и постановку на учет в правоохранительных органах детей, которых признают виновными в разжигании травли.