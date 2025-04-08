Опрос: 80% родителей купили ребенку игрушку из-за его интереса к мультперсонажу

Российская Газета

Согласно данным опроса Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ), 80 процентов родителей назвали интерес ребенка к мультперсонажу главной причиной покупки игрушки. Об этом сообщила руководитель агентства Гюльнара Агамова.

Сколько родителей покупают детям игрушки из-за их интереса к мультгерою
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Она отметила, что после ухода иностранных компаний на рынке анимации образовалась ниша, которую могут заполнить российские студии. Способствовать этому будет запрос на отечественных героев мультсериалов, а также развитие отечественных стриминговых платформ. По ее словам, сегодня самым популярным каналом дистрибуции анимационного контента являются онлайн-кинотеатры и телевидение.

"Так 5 лет назад российские зрители чаще всего смотрели анимационный контент на бесплатных видеохостингах. Сегодня же потребители переходят на российские онлайн-платформы, которым теперь необходимо производить намного больше контента", - сказала Гюльнара Агамова на пресс-конференции ТАСС, посвященной отмечаемому 8 апреля Дню российской анимации.

Гюльнара Агамова отметила, что анимация - сквозная сфера в креативных индустриях. Она имеет синергетический эффект на другие виды бизнеса. Основа для роста индустрии - формирование крупных анимационных холдингов, а также наращивание объемов лицензирования продуктов.

"К примеру, за последние 5 лет в России наблюдается почти двукратный рост выручки от "нетипичных" видов лицензирования: сфер моды, канцелярии, потребительских товаров. При этом существенной статьей дохода для анимационных студий остаются классические продукты лицензии: мерч и сопутствующие товары. Так, 80% родителей назвали интерес ребенка к мультперсонажу главной причиной покупки игрушки", - сказала Гюльнара Агамова.
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