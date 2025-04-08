Сколько родителей покупают детям игрушки из-за их интереса к мультгерою

Согласно данным опроса Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ), 80 процентов родителей назвали интерес ребенка к мультперсонажу главной причиной покупки игрушки. Об этом сообщила руководитель агентства Гюльнара Агамова.

Она отметила, что после ухода иностранных компаний на рынке анимации образовалась ниша, которую могут заполнить российские студии. Способствовать этому будет запрос на отечественных героев мультсериалов, а также развитие отечественных стриминговых платформ. По ее словам, сегодня самым популярным каналом дистрибуции анимационного контента являются онлайн-кинотеатры и телевидение.

"Так 5 лет назад российские зрители чаще всего смотрели анимационный контент на бесплатных видеохостингах. Сегодня же потребители переходят на российские онлайн-платформы, которым теперь необходимо производить намного больше контента", - сказала Гюльнара Агамова на пресс-конференции ТАСС, посвященной отмечаемому 8 апреля Дню российской анимации.

Гюльнара Агамова отметила, что анимация - сквозная сфера в креативных индустриях. Она имеет синергетический эффект на другие виды бизнеса. Основа для роста индустрии - формирование крупных анимационных холдингов, а также наращивание объемов лицензирования продуктов.