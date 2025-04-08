Чем болеют дети, отдыхающие за границей

Согласно сведениям 54 страховых организаций по страхованию граждан, выезжающих за рубеж и путешествующих по России, по риску «Медицинские, медико-транспортные и иные экстренные расходы» в период с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 общее количество застрахованных лиц составило более 18 миллионов. А общая сумма выплат по страховым случаям составила более 5 миллиардов рублей.

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Аналитики онлайн-страховой компании «Лучи» выяснили, чем чаще всего болеют молодежь и дети за границей. В группе застрахованных детей от 0 до 5 лет включительно самое большое количество обращений приходится на такие заболевания, как ОРВИ, грипп и т.д. — 56,76%. На втором месте (16,22%) — заболевания ЖКТ (гастроэнтериты, диарея, острое пищевое отравление, кишечная инфекция и т.п. ). 13,52% приходится на травмы (открытая рана, перелом, растяжение, укус/удар животным, инородное тело и т.д. ).

Дети от 6 до 13 лет включительно также чаще жалуются на ОРВИ и подобные заболевания (36,79%), 16,04% приходится на заболевания ЖКТ и такая же доля (16,04%) на отит. Подростки и молодежь (от 14 до 25 лет включительно) больше жалуются на заболевания ЖКТ (27,4%), так как питание не контролируется родителями. ОРВИ (21,92%) менее «популярны» ввиду возрастающего иммунитета по сравнению с малышами и детьми. Травмы (13,7%) становятся более серьезными и, соответственно, дорогими.