Почему важно проводить диспансеризацию детей

Главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области по Автограду, главврач Тольяттинской городской детской клинической больницы №1 Светлана Гаршина напомнила о важности регулярных профилактических медосмотров для детей.

Новорождённых обследуют ещё в роддоме, а после выписки младенца следует показывать врачам каждый месяц до достижения годовалого возраста для возможного выявления различных патологий, рассказала она в беседе с sovainfo.ru.

Далее по мере взросления дети проходят углублённые осмотры с широким списком исследований, среди которых УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек, электрокардиография и анализы, отметила Гаршина.

«Большое внимание при проведении профосмотров у детей уделяется диагностике эндокринологической, неврологической, сердечно-сосудистой и репродуктивной патологий», — добавила специалист.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что в Московской области почти 1,5 млн жителей прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2025 года. Это на 34,8 тыс. больше, чем годом ранее.