Создана первая в мире шкала самокритики для детей

Исследователи из Университета Дерби (Великобритания) разработали Шкалу детской самокритики — первый в своем роде тест, который помогает измерять самокритику у детей от 7 до 11 лет. Этот инструмент появился в ответ на тревожную статистику: в 2023 году у каждого пятого ребенка и подростка было выявлено вероятное психическое расстройство. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Psychology.

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Самокритика — это когда человек слишком строго судит себя. Например, ребенок может думать: «Я плохо справился с заданием, родители будут мной недовольны» или «У меня не выходит закинуть мяч в корзину, я ни на что не гожусь»

Такие мысли могут вызывать грусть, тревогу и даже привести к серьезным психическим проблемам, вроде депрессии. У детей самокритика особенно опасна, потому что они растут, формируют свою личность и часто сталкиваются с давлением — от друзей, школы, родителей или даже самих себя.

Профессор Фрэнсис Маратос, ведущий исследователь проекта, объясняет:

«Склонность к самокритике является основной уязвимостью к будущим проблемам и расстройствам психического здоровья, особенно детской депрессии. Однако не существовало надежной меры самокритики для детей».

До этого ученые либо брали взрослые тесты и упрощали их, либо использовали общие детские опросники. Но такие методы не подходили — они не учитывали, как дети сами понимают свои чувства.

Как создавали шкалу?

Команда профессора Маратос, включая доктора Хаджру Ашру, Эдварда Стапла и Криса Барнса, работала над проектом больше двух лет. Они создали 15-пунктовый тест, который оценивает, насколько ребенок склонен себя критиковать или, наоборот, успокаивать.

Например, вопросы могли быть такими: «Бывает ли, что ты злишься на себя, если что-то не получается?» или «Можешь ли ты себя подбодрить, когда грустно?».

Самое интересное — к созданию теста привлекли самих детей. Они выступили экспертами, помогая сделать вопросы простыми и понятными.

Профессор Маратос подчеркивает:

«Это первый случай, когда дети были привлечены в качестве экспертов для составления шкалы такого рода. Это гарантирует, что она соответствует возрасту и надежна».

Такой подход — редкость. Обычно тесты для детей делают взрослые, просто переписывая сложные слова на более простые. А тут дети сами подсказали, как лучше спрашивать про их эмоции.

Шкала помогает не только понять, как дети относятся к себе, но и вовремя заметить проблемы. Исследователи обнаружили, что самокритика у детей связана с их будущим благополучием. Если ребенок слишком строг к себе, это может повлиять на его учебу, дружбу и даже здоровье в будущем. А благодаря новому тесту учителя и психологи смогут быстрее вмешиваться — например, учить детей быть добрее к себе.

В ходе этого исследования, ученые сделали еще одно открытие: дети способны четко описывать свои эмоции, если их спрашивать на понятном языке. Это доказывает, что даже в 7–11 лет они могут быть партнерами в таких исследованиях.

Профессор Маратос уверена в будущем инструмента:

«Мы ожидаем, что это станет очень полезным инструментом в школах, особенно учитывая решающую роль благополучия ребенка в долгосрочном процветании и психическом здоровье».

Шкала детской самокритики уже доступна для школ и общественных организаций. Учителя смогут с ее помощью следить за эмоциональным состоянием учеников и помогать тем, кто слишком себя ругает.