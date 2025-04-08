Чем грозит увлечение дошкольников гаджетами

У дошкольников увлечение гаджетами связали с агрессией в сторону родителей
Новое исследование обнаружило негативное влияние экранного времени на отношения между родителями и детьми. Ученые изучали привычки использования гаджетов детьми в возрасте 4-6 лет. Обнаружилось, что поведение и социальные взаимодействия дошкольников при длительном нахождении перед экранами ухудшаются. Особенно важно, что негативные последствия распространяются на их взаимодействие с родителями.
Руководитель исследования Джеклин Харверсон из Школы психологии Университета Дикина (Австралия): «У детей в этом возрасте очень сильная связь с родителями, и здоровье этих отношений является основой для их дальнейшего развития».
Харверсон проанализировала 51 международное исследование, включающее наблюдения за более чем 83 000 родителей, чьи дети находятся в возрасте от 4 до 6 лет. Результаты, опубликованные в журнале Computers in Human Behavior, показывают, что использование экранов связано с общим снижением психосоциального благополучия, трудностями в поведении, плохим социальным функционированием и снижением качества отношений между родителями и детьми.
Однако, важно отметить, что большое значение имеют содержимое и контекст использования экранов.
«Мы обнаружили, что когда дети занимались цифровым обучением на дому вместе с родителями, негативные последствия были менее выражены. Это показывает, что важно не только количество времени, проведенное детьми перед экраном, но и то, чем они занимаются и с кем», — отметила Харверсон.