Чем грозит увлечение дошкольников гаджетами

Новое исследование обнаружило негативное влияние экранного времени на отношения между родителями и детьми. Ученые изучали привычки использования гаджетов детьми в возрасте 4-6 лет. Обнаружилось, что поведение и социальные взаимодействия дошкольников при длительном нахождении перед экранами ухудшаются. Особенно важно, что негативные последствия распространяются на их взаимодействие с родителями.

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Руководитель исследования Джеклин Харверсон из Школы психологии Университета Дикина (Австралия): «У детей в этом возрасте очень сильная связь с родителями, и здоровье этих отношений является основой для их дальнейшего развития».

Харверсон проанализировала 51 международное исследование, включающее наблюдения за более чем 83 000 родителей, чьи дети находятся в возрасте от 4 до 6 лет. Результаты, опубликованные в журнале Computers in Human Behavior, показывают, что использование экранов связано с общим снижением психосоциального благополучия, трудностями в поведении, плохим социальным функционированием и снижением качества отношений между родителями и детьми.

Однако, важно отметить, что большое значение имеют содержимое и контекст использования экранов.