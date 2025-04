Ученые объяснили, почему детям нужно учиться на неудачах

Будучи родителями, мы хотим защитить ребёнка от любых неудач. Но иногда мы таким образом лишаем его и полезного опыта.

© Ferra.ru

В новом исследовании Эми Эдмондсон, профессор лидерства и менеджмента Novartis в Гарвардской школе бизнеса и автор книги Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well, выделила три вида неудач. Это базовые, сложные и интеллектуальные.

У базовых всего одна причина, и это простая ошибка. Такие неудачи можно предотвратить. Они не дают нам новых знаний, поэтому большинству лучше таких неудач избегать. При этом они являются частью опыта для любого ребёнка, который осваивает новую тему или навык.

© AzmanL/Getty Images

Сложные неудачи имеют несколько причин, но каждая из них безобидна сама по себе. Например, вы забываете зарядить телефон и застреваете за перевернувшимся грузовиком на шоссе. В результате дозвониться до супруга или супруги невозможно и вы не довозите ребёнка до детского сада. Большинство сложных неудач можно предотвратить, но у всех бывают дни, когда всё идёт не так. Из этого нужно уметь извлекать урок и двигаться дальше.

Родителям нужно для блага своих детей позволять им учиться именно на интеллектуальных неудачах. Например, в ситуациях, где человек может получить много отказов перед тем, как у него что-то получится. Это поможет ребёнку в будущем добиться успеха, так как он будет понимать, что каждое «нет» — это шаг к будущему «да». Самые успешные люди — это как раз те, кто научился терпеть неудачи. Успех к ним приходит именно за счёт попыток, обучения, совершенствования и повторных попыток.