В чем опасность социальных сетей для детей

Социальные сети и гаджеты могут стать фактором, который влияет на формирование определенной идеологии у детей, через них юному поколению навязывают иные ценности. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Я сегодня говорил о необходимости защиты информации для детей, потому что до 18 лет фактически мы ответственные: семья, школа. А через социальные сети, через гаджеты начинают навязывать [детям другие ценности]. Это, во-первых, большой бизнес, чтобы мы все понимали, а во-вторых - это определенная идеология. Поэтому мы создали свою государственную информационную систему [для образовательных учреждений], где есть и социальные сети, и видеоконференцсвязь", - сказал он в ходе панельной сессии Международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей".

Министр также отметил, что мера по созданию государственной информационной системы позволила обезопасить информационное пространство внутри образовательной сферы.