Психолог описала характер детей, подверженных влиянию мошенников

Обычно они чувствуют покинутость, не знают элементарных правил безопасности. У таких подростков есть страх обратиться к взрослым за помощью, объяснила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Светлана Клюваева.

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«Обычно дети, которые попадают под уловки мошенников — это дети, которые чувствуют себя покинутыми, у них нет какой-то опоры в виде взрослых, они не знают правила безопасности. Чаще всего дети ведомые, которыми легко манипулировать — это дети, которые сами по себе. У них недостаточно хорошие доверительные отношения с родителями, нет надёжного взрослого, которому можно было бы это рассказать. Когда появляется кто-то взрослый и ведёт себя как друг, как человек, который за этого подростка, то подросток тянется к нему. В надежде этот дефицит как-то удовлетворить. Это не только про детей история, она и про взрослых, часто пенсионеры попадают на удочку хорошего отношения и псевдозаботы, могут стать жертвами манипуляций. Чаще надо про это говорить, про безопасность в сети, безопасность на улице, как действуют мошенники, какие у них схемы. Когда ребёнок чувствует себя защищённым, уверенным в себе, то шансов попасть на удочку мошенников меньше. Лучшая профилактика — это как можно больше давать информации взрослым и детям, проводить уроки, выпускать информационные материалы».

Ранее в Тюмени подросток на велосипеде подъехал к дому на улице Николая Федорова и поджёг фасад здания. Видео опубликовала Baza.