Академик объяснил, что необходимо делать родителям при воспитании ребенка

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В последние годы отмечается резкий рост числа людей с так называемыми хроническими неинфекционными заболеваниями - ХНИЗ. То есть болезнями сердечно-сосудистой системы и суставов, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и аллергией, воспалительными заболеваниями кишечника, инсультами, рассеянным склерозом и т.д. Увеличение таких пациентов в мире, в том числе в нашей стране, носит лавинообразный характер. Данное явление, еще раз подчеркнем, назвали эпидемией ХНИЗ. Почему это происходит? И как такое увеличение числа больных остановить? Вопрос адресуем главному детскому специалисту по профилактической медицине, президенту Союза педиатров России, академику Лейле Намазовой-Барановой.

Лейла Сеймуровна! Вы всегда говорите о том, что невозможно обсуждать здоровое долголетие без здорового детства. Другими словами: все здоровье человека на всю его жизнь закладывается в детстве. А как же с этим феноменом, с этим ХНИЗ? Это же болезни взрослых! Педиатры способны что-то изменить в такой ситуации?

Лейла Намазова-Баранова: Конечно, способны! Причем не только педиатры, но и акушеры-гинекологи.

Факты? А лучше конкретные примеры.

Лейла Намазова-Баранова: В последние несколько лет в мировой литературе появились публикации, отражающие научные наблюдения по очень интересной теме: как применение, в том числе нерациональное, антибиотиков в раннем периоде жизни человека отражается на риске развития у него всех этих хронических неинфекционных болезней. Оказывается, есть прямая и весьма сильная корреляция между тем, назначали ли (и если да, то как часто) антибиотики ребенку в период его внутриутробного развития: то есть его маме в период беременности или ему самому в течение первых двух лет внеутробной жизни.

Развитие интеллекта ребенка зависит от того, как много слов он услышит в течение первого года. Важнее важного для родителей читать младенцам книги, петь.

Так вот на популяциях, охватывающих десятки и даже сотни тысяч (!) пациентов, причем абсолютно в разных частях света и на разных континентах, было убедительно показано: антибиотикотерапия в эти критические месяцы жизни способствует формированию у ребенка и избыточной массы тела, и ожирения уже к четырем годам, и различных аллергических болезней (астмы, дерматита и т.д.) уже на первом-втором году, и аутоиммунных болезней (артритов, воспалительных заболеваний кишечника, тиреоидита и пр.). И даже болезней нервной системы - эпилепсии, расстройств аутистического спектра... Вы же не хуже меня знаете, что, например, детей с аутизмом становится все больше.

Вывод?

Лейла Намазова-Баранова: Антибиотики в этот весьма деликатный период жизни способствуют развитию у ребенка (а затем и взрослого, потому что ведь все болезни, повторим, родом из детства!) тех самых бурно распространяющихся ХНИЗ. То есть толстым ребенок может стать не только и не столько от того, что много ест и мало двигается, а от того, что он получил антибиотики в тот момент, когда шло программирование его здоровья. Прежде всего становление микробиоты.

Так что чем аккуратнее в своих назначениях антибактериальной терапии будут акушеры-гинекологи, неонатологи и педиатры, тем лучшую траекторию жизни и здоровья можно будет создать для человека.

Признаюсь, мне всегда казалось, что уж в беременность антибиотики стараются не использовать. Но, увы, и в наше время антибактериальная терапия назначается беременным настолько часто, что это даже вызывает такие серьезные последствия?

Лейла Намазова-Баранова: То-то и оно! Есть научные исследования, подтверждающие, что не менее трети беременных женщин в течение этих крайне важных девяти месяцев получают антибактериальную терапию. Причем одна из трех - совершенно безосновательно. В целом по миру этот процент может доходить до 70-80%. К сожалению, примерно трети детей первого и до 60-80% детей второго года жизни также назначаются антибиотики. Отсюда этот взрывной рост числа ХНИЗ становится понятным...

Прошу прощения за дотошность: какой возраст все-таки самый уязвимый - первый день жизни? Первый месяц? Первый год?..

Лейла Намазова-Баранова: Сегодняшняя медицина исповедует парадигму программирования здоровья, которая гласит: все здоровье, с которым человек появляется на свет и с которым он должен будет пройти по жизни, желательно длинной, закладывается на очень коротком горизонте - от момента зачатия до конца второго года внеутробной жизни. 270 дней внутриутробного развития и два раза по 365 дней в течение первых двух лет внеутробной жизни дают в сумме в среднем 1000 дней. Поэтому парадигма так и называется - "Программирование здоровья в течение первых 1000 дней жизни".

Пожалуйста, поподробнее про микробиоту. Что за становление? Заселение микробами, что ли? И как такое может повлиять на исход этих 1000 дней?

Лейла Намазова-Баранова: Ну, можно и так определить - правильное заселение микробами. Судите сами. Раньше считалось, что внутри у нас все стерильно. То есть любые полости - лицевые пазухи, мочевой пузырь, желудок и т.д. - у здорового человека стерильны. И значит, ребенок в утробе матери развивается в стерильной среде, когда околоплодные воды тоже никаких других "живых организмов" не содержат. Но оказалось, что это не так!

Во-первых, мы внутри совсем не стерильны. Но в здоровом состоянии внутри нас живут только "наши друзья": микроорганизмы, полезные для нас, позволяющие не допустить тех, кто представляет для нас опасность. Во-вторых, околоплодные воды не могут быть стерильны по определению: они как раз должны содержать дополнительные компоненты, формирующие, например, орган обоняния у ребенка. В-третьих, для программирования иммунной системы малыша ему как раз нужно начать контактировать с первыми микроорганизмами еще внутриутробно.

Ну а "основное знакомство" - в процессе родов. А именно в момент прохождения через естественные родовые пути матери и тогда, когда его положат на грудь матери сразу после появления на свет. Вот почему эти два момента столь важно выполнить: дать ребенку шанс быть заселенным "дружественными микроорганизмами" из родовых путей и с кожи своей мамочки. И еще из первых капель молозива. Если все произойдет именно так, ребенок начнет формировать свою микробиоту правильно. А эта самая микробиота обеспечит ему формирование нормального иммунитета.

Совершенно очевидно, что невыполнение этих условий: кесарево сечение не по медицинским показаниям, а по желанию матери, обработка новорожденного до первого контакта с кожей и грудной железой матери, искусственная смесь или даже вода с глюкозой. Если она попадет в ротик, а затем и в желудочно-кишечный тракт ребенка до первых капель молозива, то к сожалению, создадутся условия, когда нормальное программирование здоровья будет нарушено, в том числе формирование иммунного ответа. Аналогичное нарушение создается, когда маме или ребенку в этот уязвимый период первых 1000 дней назначают антибиотики: "друзья" будут убиты, а на их место неминуемо придут опасные для здоровья и самой жизни малыша микроорганизмы-"враги".

Это программирование, вернее, критическая важность этих первых месяцев уже доказаны?

Лейла Намазова-Баранова: Да! Доказательств накопилось серьезное количество. Часть из них, связанных с развитием у детей избыточной массы тела, ожирения, аллергии и так далее, если им рано назначат антибиотики, уже приведены выше.

Есть и другие примеры. Например, перенесенные в период внутриутробного детства или в первые два года после рождения ребенка особенно тяжелые вирусные инфекции, как, например, грипп (особенно типа В), достоверно коррелируют со снижением когнитивных (познавательных) функций ребенка в школьном возрасте! Поэтому так важно профилактировать инфекции у самых маленьких, например, с помощью иммунопрофилактики.

И еще важно чрезвычайно. Развитие интеллекта ребенка зависит от того, как много слов он услышит от мамы в течение первого года своей жизни. И не только от мамы - от папы, бабушки, дедушки... Важнее важного для родителей читать младенцам книги, петь песни.

Вам не кажется, что сей призыв сегодня вроде сотрясения воздуха. Мы, например, все чаще видим мам с колясками, не беседующих со своими младенцами, а "висящих" в своих гаджетах. Более того, эти гаджеты они еще ребенку ставят! Ну чтобы он не отвлекал от общения в социальных сетях...

Лейла Намазова-Баранова: Увы, но вы совершенно правы! И это так же негативно влияет на здоровье ребенка, как и другие повреждающие факторы - инфекционные агенты, ненужные лекарства, нарушение микробиома.

Ключевой вопрос

Лейла Сеймуровна! Вы неисправимый оптимист: советуете родителям еще и петь малышу?

Лейла Намазова-Баранова: Совет имеет под собой выверенную, научно обоснованную базу. Еще с момента своей внутриутробной жизни ребенок активно реагирует на голос матери, других членов семьи. Реагирует на музыку, особенно на пение. Поэтому маме и папе нужно не только разговаривать с будущим малышом, но и петь ему песни. Ведь в них музыка дополняется словами, которые тоже несут огромную информационную нагрузку. Даже песенный репертуар мамы может способствовать более благоприятному развитию ребенка, успокаивать малыша, когда он испытывает дискомфорт, и особенно активно "толкается".

Эту теорию оптимизации дородового развития активно развивает российский ученый Михаил Лазарев. Есть исследования, доказывающие, что уже появившийся на свет ребенок прекрасно узнает те песни и те голоса, которые он слышал, еще находясь в утробе матери. А это значит, что вековые песенные традиции нашего народа важны не только для получения истинного удовольствия взрослыми, не только для того, чтобы "появиться" в вечерней передаче у известных телеведущих. Они прекрасно выполняют более важную миссию: способствуют формированию наилучшего уровня здоровья, развития и у еще нерожденного, и уже появившегося на свет малыша. И потому напоследок. Помните чудесную песню, где такие значимые слова: "Поговори со мною, мама, / О чем-нибудь поговори... / Минуты сказочные эти, Навек оставлю в сердце я, / Дороже всех наград на свете / Мне песня тихая твоя!" Они на все времена.