Мэр Москвы сообщил об успехах распределения детей сирот в новые семьи

Около 95% детей-сирот в Москве живут в приемных семьях, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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«Почти все дети-сироты в Москве сегодня растут в приемных семьях. Это около 17 тыс. ребят. В учреждениях остается меньше тысячи детей - город делает все, чтобы и они обрели заботу родителей», — написал он.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, по сравнению с 2010 годом доля детей, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,4 раза, а доля детей, проживающих в центрах для детей-сирот, сократилась в 4,7 раза. Принять к себе ребенка может практически любая желающая семья, для каждого случая найдется подходящая форма семейного устройства: усыновление, опека или приемное родительство.

Собянин добавил, что с 2014 года в Москве реализуют проект имущественной поддержки приемных семей. Благодаря ей 384 ребенка нашли дом, в том числе подростки, дети с инвалидностью и те, у кого есть братья и сестры. Кроме того, с 2020 года работает портал "Моя новая семья" - сервис с основной информацией о поддержке детей-сирот и работе органов опеки, его посетило уже свыше 1,6 млн пользователей. В прошлом году на портале появилась возможность подписки на обновления Регионального банка данных о детях-сиротах.

Помимо этого, в Москве открыты 25 школ приемных родителей, где будущие мамы и папы проходят подготовку, получают знания и поддержку специалистов. В 2024 году ее прошли больше 3 тыс. человек. Приемным семьям доступны льготы, выплаты, сопровождение юристов, психологов и специалистов по социальной работе. У каждой семьи есть личный куратор в органах опеки.

Как уточняется в материалах пресс-службы, с 2023 года в Москве начала меняться структура органов опеки, были созданы пять территориальных отделов по вопросам опеки и попечительства. Новая структура позволяет улучшить координацию работы специалистов, разделить ежедневные задачи и сосредоточиться на поддержке семей, которые планируют или уже приняли на воспитание ребенка. Прием по всем вопросам опеки теперь ведется в семейных центрах, где при необходимости к работе могут сразу подключиться юристы, психологи, специалисты по социальной работе и медиаторы.