Эксперт рассказала о новых схемах мошенников с ЕГЭ

Аферисты активно используют страх выпускников перед ЕГЭ, предлагая различные незаконные способы «гарантированного» получения высоких баллов. По словам специалистов, с каждым годом схемы обмана становятся всё более изощренными, а их организаторы — более агрессивными в своих предложениях. Одна из самых распространенных афер — продажа якобы настоящих контрольно-измерительных материалов.

Мошенники создают фейковые телеграм-каналы и сайты, где под видом утечек предлагают КИМы за деньги. На практике это оказываются либо архивные варианты прошлых лет, либо полностью сфабрикованные задания.Учитель русского языка Татьяна Гартман призвала школьников и их родителей относится с недоверием к любым предложениям о помощи со сдачей ЕГЭ, которые не идут со стороны школ. О том, как вычислить мошенников эксперт рассказала Авторадио:

"Если тебе что-то предлагают по телефону или в каких-то мессенджерах, поступают такие странные сигналы от странных людей, которых ты не знаешь, и людей, которые не отвечают за этот процесс, то, конечно, это на сто процентов мошенники. Насколько я помню, практически не бывает утечек по экзаменационным заданиям. К этому нужно относиться подозрительно и категорически не вестись на подобные истории. И понимать, что только школа регулирует эти вопросы, только к информации из школы нужно относиться серьезно. Все остальное — это чепуха на постном масле. Сто процентов надо от этого отказываться".

Педагог также объяснила, что любые предложения сдать ЕГЭ за ученика - это обман, так как воплотить в жизнь эту схему практически невозможно:

"На ЕГЭ дети приходят со своими паспортами. Пройти по чужому паспорту – ситуация практически невозможная. В самолете человек может пролететь по чужому паспорту? Вот тут примерно такая же вероятность: теоретически возможно, но это очень сложно. Это мошенничество в любом случае. И если это мошенничество раскроется, то человеку точно будет плохо. Ну, и если в случае с полетом этот полет не отменят, если человек уже пролетел по чужому паспорту, то в случае с ЕГЭ результаты точно отменят".

Учитель посоветовала сосредоточиться на подготовке к экзамену вместо того, чтобы тратить силы на поиск способов обойти систему.