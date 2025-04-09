На заседании «Единой России» поднимут вопросы детского летнего отдыха

На ожидаемом 10 апреля заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи будут обсуждаться вопросы детского летнего отдыха. Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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«Мы ставим задачу внимательно следить за тем, как будет выстроена региональная оздоровительная кампания, насколько безопасны объекты детского летнего отдыха и как будет организована работа с организацией детского досуга», — перечислила она то, что требует особого внимания.

Анна Кузнецова напомнила, что Госдумой был принят целый перечень законодательных инициатив на эту тему. Теперь важно следить за тем, как они будут реализовываться.

Летний отдых и оздоровление будут предоставляться в том числе и детям с особенностями развития, уточнила вице-спикер Госдумы.