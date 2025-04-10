В "VK видео" появился "Детский профиль"

Видеосервис "VK видео" добавил функцию детского профиля, который поможет детям получить доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учетом возраста, а их родители смогут видеть историю просмотра в профиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK.

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«"VK видео" совместно с VK ID запускает "Детский профиль". Новый инструмент помогает детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учетом возраста. Родители могут видеть историю просмотра в профиле и быть спокойны за то, что смотрят дети», — рассказали в пресс-службе.

В рамках нововведения предусмотрен безопасный поиск и функции родительского контроля, а сама система фильтрует контент по возрастным категориям. Как пояснили в компании, история просмотров привязана к детскому профилю и не смешивается с основным аккаунтом, а дети не могут перейти во взрослый профиль без пин-кода.

«Управлять профилями и редактировать настройки можно через личный кабинет VK ID на мобильных устройствах и Smart TV. Родители могут создать до трех детских профилей, настроив нужные возрастные ограничения», — добавили в пресс-службе.

"Детский профиль" доступен в приложении VK Видео на мобильных устройствах iOS и Android, а также на Smart TV и Android TV.