Как матери и ребенку спать в первый год жизни малыша

Первые месяцы жизни малыша – волшебное, но непростое для мамы время. Недостаток сна, частые ночные пробуждения и тревожность могут сильно выматывать. Хорошая новость – спокойный сон возможен. Как его организовать, рассказал эксперт.

В беседе с ИА RuNews24.ru консультант по детскому сну, детский нейропсихолог, член международной ассоциации психологов Светлана Дончак рассказала, как правильно организовать отдых для мамы и малыша вместе.

Совместный сон – «за» и «против»

Многие мамы инстинктивно берут малыша в свою кровать – это облегчает ночные кормления и успокаивает ребенка. До 4-х месяцев жизни малыша совместный сон действительно лучшее решение, объясняет собеседница издания.

«Во-первых, объем желудка детей первых месяцев жизни достаточно мал, а значит, «прикладываться» малыш будет часто. Во-вторых, и это плавно вытекает из первого, частые прикладывания в этом возрасте способствуют установлению лактации», - советует Светлана Дончак.

Однако не стоит забывать о правилах безопасности, если вы решили практиковать совместный сон.

Матрас должен быть жестким, с туго натянутой простыней, без подушек и лишних одеял. Лучше одеть ребенка потеплей, если переживаете, что он замерзнет; ребенок может спать между мамой и стеной (бортом кровати), но не между мамой и папой; если вы спите чутко или боитесь лечь во сне на малыша, рассмотрите вариант приставной кроватки.

Привычные ритуалы перед сном

Дети, даже маленькие, очень консервативны и любят предсказуемость, как бы странно это не звучало. Привычные стабильные ритуалы перед сном помогут ребенку успокоиться перед сном и ощутить безопасность – «все в порядке, все происходит, как обычно».

«Ритуал – это короткие повторяющиеся действия перед каждым сном. Ритуалы на дневные сны короче ночных, они могут состоять из 3-4 действий, а вот перед укладыванием на ночь в ритуал необходимо внести уже 5-6 действий. Не стоит путать ритуал с процессом укладывания. Если ваш малыш засыпает при сосании груди, бутылочки или при качании – это метод укладывания, а вот действия ритуала как раз должны ему предшествовать», - уточнила эксперт.

Ритуал может включать в себя такие элементы:

сбор игрушек с малышом на руках;

смена подгузника;

надевание пижамки;

легкий тактильный массаж;

пальчиковая игра;

пожелание домашним спокойной ночи;

колыбельная или короткая сказка;

выключение ночника.

Подходящий ритм дня

Переутомленный ребенок спит плохо. Когда закрывается так называемое «окно в сон» – период, когда человеку проще всего уснуть, на смену гормону сна мелатонину приходят гормоны стресса – кортизол и адреналин.

Обычно этот процесс называют «перегулом» – состояние, когда время бодрствования перед сном было слишком велико для ребенка. Уснуть после этого сложно, а сам сон будет достаточно беспокойным. С большей долей вероятности малыш проснется ранее, чем через 40 минут после засыпания со слезами, рассказала детский нейропсихолог.

«Но не меньший вред сну наносит и недогул. Происходит это тогда, когда малыша укладывают спать слишком часть, не дав ему достаточно устать для продолжительного сна. Признаками недогула будут являться в первую очередь долгое укладывание (свыше 20 минут) и короткие дневные сны (менее 40 минут), которые очень сложно продлить. Примерно с 2,5-3 месяцев жизни малышу можно выстраивать комфортны ритм дня с плавно нарастающими в течение дня периодами времени бодрствования. Ключевое слово – ритм», - комментирует собеседница.

Режим «по часам», когда ребенка укладывают спать в строго определенные часы, невзирая на время его подъема с ночного сна приведет лишь к усугублению проблем со сном малыша.

Внешние условия и безопасность

Как отметила Светлана Дончак, комнату малыша лучше организовать в спокойных пастельных тонах. Повесить яркие рисунки на стены вы еще успеете, а вот младенца перед сном они могут перевозбудить. В помещении, где спит ребенок, рекомендуется поддерживать температуру воздуха около 20-22 градусов, влажность – 60 – 70%.

«Нет – мягким игрушкам в кровати (с 6 месяцев допустимо использование «сонной» игрушки), балдахинам над кроваткой, различным мобилям. Если родители практикуют использование белого шума, не стоит забывать о том, что его громкость не должна превышать 50 дБ (сопоставимо со звуком ливня за окном или с шумом воды, падающей в душе при закрытой двери). Расстояние от источника белого шума до ребенка должно быть не менее 1 метра», - подчеркнула консультант по детскому сну.

Ассоциации на засыпание

Ассоциации на засыпание – это определенные условия, в которых привык засыпать ребенок. Ни в одном из методов укладывания нет ничего плохого до тех пор, пока это не начинает вредить сну малышу.

«К сожалению, чаще всего сильные ассоциации на засыпание ведут к возникновению у детей частых ночных пробуждений (ЧНП) – для детей с 3 месяцев до полугода это пробуждения ночью чаще, чем раз в 3,5 часа; с полугода до года - не чаще раза в 4-4,5 часа. Если у ребенка присутствуют ЧНП, ночью он не отдыхает полноценно, системы организма не восстанавливаются, так как «страдает» доля глубокого сна ввиду лишних пробуждений. В данном случае выходом будет являться обучение малыша самостоятельному засыпанию по мягким, предполагающим максимальную помощь родителя, методикам», - рекомендует член международной ассоциации психологов.

Если же речь идет о младенцах первых 3 месяцев жизни, лучше постараться не формировать у них сильных ассоциаций на засыпание изначально. Можно помочь ребенку непосредственно перед сном расслабиться – покачать, предложить грудь или бутылочку, но в шаге от засыпания малыша прекратить свои действия.