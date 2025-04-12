Эксперт предупредил, без кого не решить проблему буллинга в школе

За всеми российскими школами предложили закрепить обязательных психологов. Однако идея вызвала вопросы со стороны главы Лиги безопасного интернета и подростков. Стоит ли воплощать ее на практике и как сделать это эффективнее всего, разбиралась Москва 24.

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Ключевой элемент профилактики

Ставку школьного психолога нужно сделать обязательной в России. С такой инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову обратился депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник, передает "Парламентская газета". По его мнению, этот вопрос нельзя оставлять на усмотрение образовательных учреждений.

Чиновник обратил внимание, что дети становятся более агрессивными в том числе из-за информационной нагрузки, конфликтов в семьях и со сверстниками, а также проблем с самооценкой. Улучшить ситуацию позволило бы повышение доступности квалифицированной помощи.

«Мы все слышали или читали о резонансных случаях школьного насилия, травли, издевательств, скандалов и даже шутинга, в результате которого погибали дети и взрослые, – указал Крупник. – По оценкам специалистов, возраст жестокости у детей снижается, а прилюдное унижение переходит в тренд. Если раньше пик буллинга приходился на подростковый возраст, сейчас его начало сдвинулось на младшую школу, даже дошкольников».

Предложение поддержала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Действительно, сейчас наличие психолога – это право, а не обязанность школы, и это нужно менять. Мы видим, к каким трагическим последствиям может привести отсутствие своевременной психологической помощи детям и подросткам. Травля, вооруженные нападения — эти явления, к сожалению, становятся все более распространенными», – отметила она, добавив, что работа квалифицированного психолога – ключевой элемент в профилактике подобных случаев.

Между тем в целесообразности предложения усомнилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщила, что получила от детей и подростков сотни жалоб на качество услуг школьных психологов. В первую очередь недовольство провоцирует грубое обращение специалистов.

«У меня была ситуация, когда меня избил мальчик из класса. Был разговор с родителями, ругались громко <...> и вот что она (психолог. – Прим. ред.) сказала моей маме: "Ваша девочка провоцирует. Вот ей просто нужно держать свой рот закрытым и терпеть», – поделилась пользовательница.

Также школьников не устраивает отсутствие конфиденциальности. Как отметила одна из девушек, после встречи с психологом о ее личных проблемах узнали учителя, и она стала изгоем. А рассказ других подростков о своих переживаниях приводил к тому, что их семьи проверяли органы опеки.

На этом фоне Мизулина запустила в своем телеграм-канале опрос о том, посещают ли дети школьных специалистов. На момент публикации материала 8% ответили утвердительно, а 70% – отрицательно.

«Во главе всего – ребенок"

Наличие психолога в штате образовательного учреждения – действительно необходимость. Однако его работа должна выстраиваться строго в соответствии с нормативами, заявила в разговоре с Москвой 24 заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор столичной школы Ирина Ильичева.

«Конфликты, возникающие с такими специалистами, – это частные случаи. Потому что у них, как правило, есть четкий функционал, который регламентируется локальными актами и документами. Например, они не могут проводить индивидуальные встречи с детьми без согласия родителей, – уточнила эксперт. – Безусловно, во главе всего здесь – ребенок. Психолог обязан обеспечивать его комфортное психологическое состояние, поддерживать мотивацию к учебе, проводить профилактику конфликтов со сверстниками. То есть речь идет об огромном спектре вопросов».

Тем не менее ответственность за состояние школьников лежит не только на психологах, но и на педагогах в целом, добавила Ильичева.

Схожее мнение в разговоре с Москвой 24 выразила психолог Дарья Яушева. По ее словам, квалифицированные специалисты могут сыграть ключевую роль в раннем выявлении эмоциональных и поведенческих трудностей, а также в снижении уровня агрессии у школьников. Но для того, чтобы добиться результатов, понадобится системный подход.

«Эффективнее всего будет работать специалист, который прошел подготовку по детской и подростковой психологии, владеет методами кризисного вмешательства, работы с травмой и умеет выстраивать доверительные отношения с детьми и подростками, – указала эксперт. – Одним только присутствием психолога проблему не решить. Например, агрессия – это многослойное явление. Чтобы разобрать его, нужно понимать, что насилие часто берет корни в семье, и проводить консультации с родителями в том числе. Только так получится проанализировать причины и подобрать терапию, подходящую конкретному ребенку».

При этом профилактика жестокости – эмоционально непростая задача, подчеркнула Яушева. Поэтому специалисты, которые работают в школах, также должны получать профессиональную поддержку от коллег.