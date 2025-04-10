Эксперт ответил, как реагировать на истерику ребенка в людном месте

Детские истерики - это не просто проявление непослушания или капризов, а важный этап в эмоциональном и социальном развитии ребенка. Об этом сайту «Южный федеральный» рассказала детский психолог, нейропсихолог Мария Суворова.

© unsplash

По мнению специалиста, истерики являются скачком развития, обусловленным следующими факторами.

Эмоциональная регуляция: истерики - это способ выражения чувств, когда ребенок не может с ними справиться, что свидетельствует о начале осознания и выражения эмоций.

истерики - это способ выражения чувств, когда ребенок не может с ними справиться, что свидетельствует о начале осознания и выражения эмоций. Поиск независимости: в возрасте 2-4 лет дети стремятся к независимости, и истерики становятся способом протеста против ограничений и отстаивания своей автономии.

в возрасте 2-4 лет дети стремятся к независимости, и истерики становятся способом протеста против ограничений и отстаивания своей автономии. Социальные навыки: через истерики дети учатся взаимодействовать с окружающими, понимать влияние своего поведения на других и получать поддержку.

Мария Суворова, в беседе с Южным Федеральным, дала несколько рекомендаций родителям, как успокоить и поддержать ребенка во время истерики, особенно в общественных местах.

Обучение альтернативным способам выражения эмоций: научите ребенка выражать свои чувства словами и вступать в диалог. Используйте игры и ролевые ситуации, предлагая различные стратегии спокойного решения. Создание безопасной среды: установите четкие границы и правила, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Используйте, например, правило светофора (красный - нельзя никогда, желтый - можно иногда, зеленый - можно всегда). Упражнения на саморегуляцию: заранее запаситесь мыльными пузырями, научите дыханию по квадрату и прогрессивной мышечной релаксации. Примените эти техники во время истерики, чтобы помочь ребенку переключиться и успокоиться.

Суворова подчеркнула, что истерики - это не просто капризы, а важный этап развития, индикатор эмоционального роста и развития социальных навыков.

Тем временем в России намерены запустить программу господдержки, которая будет предоставлять услуги нянь на безвозмездной основе, а нейропсихолог Светлана Дончак рассказала, как матери и ребенку спать в первый год жизни малыша.