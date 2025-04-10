Назван самый распространенный аллерген у детей

Яйцо стало самым распространенным аллергеном для детей в России, оттеснив на второе место белки коровьего молока. Об этом сообщила на открытом заседании Научного совета Российской академии наук "Науки о жизни" в ТАСС, посвященном причинам, последствиям и лечению аллергических заболеваний, заведующая отделением аллергологии и диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина.

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«В России ведущими аллергенами у детей являются белки коровьего молока, а получается, что на первое место выходит яйцо. <...> Яйцо добавляют во многие продукты питания <...>. Но те аллергены, которые содержатся в яйце, добавляют не только в пищевые продукты, но и в косметические изделия - в шампуни», — рассказала Ревякина ТАСС.

На втором месте среди аллергенов находятся белки коровьего молока.

«Большое значение имеют также морепродукты. Креветки, рыба - очень сильные аллергены. Из растительных пищевых продуктов это орехи, в частности, арахис - и соя. Это основные продукты, которые наиболее часто вызывают аллергические реакции. Сейчас к ним добавились кунжут и различные специи - в пищевой индустрии очень много посыпают кунжутом и специями», — отметила Ревякина.

Докладчица отметила многообразие клинических проявлений аллергии, которое вызывает существенные дифференциальные трудности в установлении истинной причины заболевания.

«Аллергия не равна пищевой непереносимости», — подчеркнула Ревякина.

У пациентов часто страдает кожа, желудочно-кишечный тракт, верхние и нижние дыхательные пути, и почти все системы организма. У детей с пищевой аллергией часто проявляется железодефицитная анемия. В настоящее время диагностика существенно продвинулась за счет методов молекулярной диагностики, отметила Ревякина.

В тех случаях, когда дети с аллергией не могут пить молоко, для маленьких детей разработаны специальные лечебные смеси.