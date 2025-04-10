Детский психиатр сообщил о росте преступности среди несовершеннолетних

Это связано с социальной напряжённостью и отсутствием должной поддержки.

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Сегодня стало больше неблагополучных семей, где дети не получают необходимого внимания. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала доцент кафедры детской психиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Морозова.

«Сейчас детская преступность возросла, она становится более жестокой. Когда выявляется состав преступления — убил из-за не той национальности, обидел чем-то — этого недостаточно для того, чтобы так жестоко разбираться с ситуацией. Проблема в общей социальной напряжённости, в том, что дети это тяжело переносят. Поддержки должной ни в семье, ни в других местах они не испытывают. Они дезориентированы, потеряны. Они понимают, что решать конфликты можно насилием. Кроме того, много неблагополучных семей».

Ранее подростку, зарезавшему мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение, он признал вину и раскаялся в содеянном, сообщили в СК РФ. Накануне в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего ребёнка, он погиб. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого вскоре задержали, он, по данным СК, пытался инсценировать нападение на себя.