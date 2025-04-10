Как популярность родителей травмирует детей

12-летнего сына актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного дразнят в школе из-за откровенных роликов артистки, снятых в кабаре, где она играет в эротической постановке «Абсолютно другая нага», сообщают СМИ. Возможно, именно буллинг стал одной из причин тяжелых отношений мальчика с мамой и решения Тимофея жить от нее отдельно — с отцом и его новой семьей. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, как популярность родителей травмирует психику ребенка и до чего может довести травля сверстниками.

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Как популярность родителя отражается на детях

По словам специалиста, у подростка всегда идут очень сложные процессы в психике. Одной из глобальных проблем этого возраста является неуверенность в себе. У одних детей начинается выпячивание своего «Я», они примеряют на себя определенный образ, а у других — тотальное отсутствие уверенности и желание спрятаться от внешнего мира, поэтому, например, они ходят в огромных толстовках. Поэтому успех и популярность родителей, а также их яркое поведение, могут сильно ударить по неокрепшей психике.

«В подростковом возрасте каждый ребенок пытается понять и осознать себя, каким человеком он является и каким хочет быть. А когда родители, особенно противоположного пола, очень популярные и яркие личности с бешеной харизмой и ведут себя в жизни с налетом театральности, то это может быть большим ударом для подростка. А в данном случае мама еще и показывает свою красоту в немного откровенном шоу. Ребенок видит, что родители успешные, уверенные в себе, и происходит разрыв и контраст в его голове. Он не знает, как ему стать таким же целостным, как взрослые, и может враждебно воспринимать популярность мамы или папы», — объяснила собеседница «ВМ».

Кроме того, как рассказала эксперт, ребенка действительно могут травить в школе из-за профессиональной деятельности матери. Потому что другие подростки воспринимают молодую и красивую Агату как сексуальный объект.

«Другие подростки видят фотографии мамы своего одноклассника в откровенных нарядах. Они рассматривают ее фигуру, обсуждают это между собой. Безусловно, мальчику будет неприятно, что его маму могут обсуждать сверстники в таком ключе. Мама ребенка никогда не может быть для него сексуальным объектом, и он не понимает, как ее могут оценивать как женщину, другие мальчики. Психика ребенка не воспринимает эту информацию. Это табу в психике любого здорового человека. Ребенок может очень болезненно реагировать на то, что его маму обсуждают как женщину, восхищаются ей или, наоборот, высмеивают. В его психике происходит раскол. А детям не объяснишь, что мама — артистка и это ее работа. Они могут агрессивно реагировать, поэтому происходят конфликты и их травят в школе», — пояснила специалист.

Когда у подростка успешные родители, на которых направлено все внимание окружающих, а дети при этом остаются в тени, это тоже может восприниматься очень болезненно, добавила психолог.

«Хотя, возможно, мальчику даже и не хочется этого излишнего внимания, и он просто хочет жить закрытой жизнью, вдалеке от посторонних глаз. Все подростки разные, поэтому сложно судить точно, что стало причиной нежелания общаться Тимофея с матерью», — заметила Алексеева.

Как помочь ребенку справиться с буллингом

По ее мнению, когда случается травля в школе, самый рабочий способ разрешения ситуации — это смена учебного заведения.

«Разговоры с теми, кто устраивает буллинг и разборки с родителями зачинщиков, не помогут прекратить травлю. Это должна быть очень долгая и комплексная работа с грамотными социальными педагогами, с подростковыми психологами, которые будут взаимодействовать со всеми участниками конфликта. Это сложный процесс. Если буллинг уже начался, его будет очень трудно остановить, потому что это происходит не за один день. Подростковая травля — это длительный процесс, поэтому поменять школу, уйти на домашнее или онлайн-обучение — выход. Есть мнение, что это не побег и не проявление слабости. Это действенный способ решения страшной проблемы, потому что буллинг может довести ребенка до нежелания жить», — предупредила психолог.

В конце марта московский городской суд удовлетворил жалобу Павла Прилучного на алименты. Он просил понизить выплаты экс-жене Агате Муцениеце, так как их старший сын проживает с ним.