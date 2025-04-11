Дети-живодёры: откуда берутся садистские наклонности и к чему это приводит в будущем, рассказал врач

Клопс.Ru

Одни дети могут отрывать крылья мухам, другие — душить котят. Что приводит к садистским наклонностям и нужно ли показать ребёнка специалисту, «Клопс» рассказала врач-психиатр, нарколог Марина Калюжная.

Откуда берутся садистские наклонности у детей и к чему это приводит в будущем
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Проявление жестокости к животным — это не норма, а тревожный сигнал, обратила внимание доктор. В большинстве случаев подобное поведение детей указывает на глубинные проблемы.

Это может быть пережитое насилие, неразвитая эмпатия, эмоциональная холодность в семье. Нередко живодёрство говорит и о психических расстройствах личности, например, нарушении поведения или психопатических чертах.

«Если ребёнок регулярно проявляет жестокость к животным, важно немедленно обратиться к детскому психиатру или психологу», — подчеркнула специалист.

Проблему нельзя игнорировать. Высока вероятность, что агрессия перенаправится на людей и станет причиной антисоциального поведения в будущем.

Что важно знать родителям, чьи дети проявляют жестокость

  1. Не нужно считать, что это нормальный этап развития.
  2. Постараться выяснить причины такого поведения. Ребёнок мог повторять увиденное или сам подвергаться насилию, а может, испытывает страдания.
  3. Развивайте эмпатию с помощью положительных примеров: чтения книг, просмотра добрых мультиков и фильмов.
  4. Показывайте, как нужно заботиться о животных.
  5. Обратитесь за помощью к психиатру, если не получается самостоятельно исправить ситуацию.

Если своевременно определить проблему и назначить лечение, можно добиться впечатляющих результатов.

Что говорит закон

Статья 245 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Сегодня подростка-живодёра могут отправить на скамью подсудимых с 16-го дня рождения. Однако, инициативная группа готовит законопроект, предлагающий снизить этот возраст до 14 лет.

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