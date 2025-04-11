Откуда берутся садистские наклонности у детей и к чему это приводит в будущем

Одни дети могут отрывать крылья мухам, другие — душить котят. Что приводит к садистским наклонностям и нужно ли показать ребёнка специалисту, «Клопс» рассказала врач-психиатр, нарколог Марина Калюжная.

Проявление жестокости к животным — это не норма, а тревожный сигнал, обратила внимание доктор. В большинстве случаев подобное поведение детей указывает на глубинные проблемы.

Это может быть пережитое насилие, неразвитая эмпатия, эмоциональная холодность в семье. Нередко живодёрство говорит и о психических расстройствах личности, например, нарушении поведения или психопатических чертах.

«Если ребёнок регулярно проявляет жестокость к животным, важно немедленно обратиться к детскому психиатру или психологу», — подчеркнула специалист.

Проблему нельзя игнорировать. Высока вероятность, что агрессия перенаправится на людей и станет причиной антисоциального поведения в будущем.

Что важно знать родителям, чьи дети проявляют жестокость

Не нужно считать, что это нормальный этап развития. Постараться выяснить причины такого поведения. Ребёнок мог повторять увиденное или сам подвергаться насилию, а может, испытывает страдания. Развивайте эмпатию с помощью положительных примеров: чтения книг, просмотра добрых мультиков и фильмов. Показывайте, как нужно заботиться о животных. Обратитесь за помощью к психиатру, если не получается самостоятельно исправить ситуацию.

Если своевременно определить проблему и назначить лечение, можно добиться впечатляющих результатов.

Что говорит закон

Статья 245 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Сегодня подростка-живодёра могут отправить на скамью подсудимых с 16-го дня рождения. Однако, инициативная группа готовит законопроект, предлагающий снизить этот возраст до 14 лет.