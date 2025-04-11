Что подарить на День учителя в 2025 году

Часто ученики и их родители хотят поблагодарить учителей, сделать им приятное, поздравить с профессиональным праздником — Днем учителя. Но некоторые подарки могут привести к недоразумениям или даже к проблемам. Поэтому к выбору презента стоит подойти внимательно и ответственно. «Лента.ру» вместе с преподавателями собрала больше 25 идей подарков на День учителя и выяснила, что лучше в дар не преподносить.

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Что подарить на День учителя: идеи

Стандартные подарки

Это классические беспроигрышные варианты, которые можно подарить учителю вне зависимости от пола, возраста или предмета, которому он учит. Преподаватели московских школ Елена Львова и Алексей Четверов в беседе с «Лентой.ру» единогласно поставили в топ стандартных презентов:

цветы;

конфеты или шоколад;

чай или кофе;

канцелярские принадлежности.

Такие подарки можно запросто сделать оригинальными. Например, преподнести не букет, а бонсай, небольшое деревце в горшке, которое можно украсить полароидными снимками учеников. Пирожные или конфеты сделать самостоятельно из хороших продуктов, декорировать их адресно, индивидуально. А в подарочном ежедневнике заполнить несколько страниц теплыми пожеланиями и добрыми словами от всего класса.

Душевные подарки

Всегда самые запоминающиеся и трогательные подарки — те, в которые вложили душу и собственные силы. А в процессе работы над такими презентами дополнительно удастся сплотить весь класс. Вот несколько идей таких подарков.

Стенгазета

Настоящим украшением класса сможет стать стенгазета, нарисованная всеми учениками для классного руководителя. Не стоит думать, что раскрашенные и расписанные ватманы ушли в небытие: несмотря на стремительно развивающиеся технологии, именно без этих красочных плакатов невозможно представить стены школьных коридоров и классных комнат.

В стенгазету можно просто наклеить фотографии учителя с классом, а можно опубликовать целые «интервью», в которых ученики коротко и смешно расскажут о самых запоминающихся или курьезных моментах из своей школьной жизни с участием учителя. Такие стенгазеты потом будет интересно снова увидеть через несколько лет после выпуска — как бывшим школьникам, так и самим преподавателям.

Именная вышивка

Необычным подарком может стать открытка в виде вышивки на канве. Схемы с поздравлениями учителям можно найти в интернете в свободном доступе. Такая вышивка выполняется быстро, а выглядит очень эффектно.

Вязаные аксессуары

Учителю труда можно подарить шерстяные варежки или носки, связанные руками его учениц. Этот подарок и согреет душу педагога, и будет по-настоящему полезным в холода.

Песня или сценка

Самым бюджетным, но не менее эффектным подарком станет песня, которую ученики могут написать об учителе. Можно тайком разузнать, какую песню больше всего любит преподаватель, и написать на этот мотив новые стихи. Или поставить забавную сценку о школьной жизни — а вдруг при подготовке подарка кто-то из школьников откроет в себе актерский талант? Свое выступление нужно обязательно заснять на видео, чтобы потом пересматривать вместе с учителем.

Практичные подарки

Практичный подарок — отличный вариант для учителя, вкусы которого вы не знаете.

Настольная лампа

Иногда учителя вынуждены оставаться в школе допоздна, проверяя тетради и контрольные. И настольная лампа может стать универсальным подарком для преподавателя вне зависимости от его предмета.

Беспроводная зарядка

Современные учителя, особенно в крупных городах, все больше работают не с доской и мелом, а с техникой. На помощь преподавателям приходят смартфоны, планшеты, ноутбуки, указки — и все это требует зарядки. Отличным подарком может стать устройство, с помощью которого можно зарядить все эти гаджеты.

Термос

Никогда не будет лишним термос — иногда у преподавателей недостаточно времени, чтобы спуститься в столовую и согреться горячим чаем. Украсить этот полезный подарок можно гравировкой с портретом одариваемого, который могут нарисовать сами дети, и надписью «Лучший учитель».

Сертификат в книжный магазин

Учителя стараются развиваться в своей профессии, читают современную литературу о психологии ребенка. А учитель русского языка всегда в поиске новых красивых изданий классических произведений. И, конечно, все они регулярно закупаются канцтоварами — у некоторых учителей на подготовку к работе уходит до 10 тысяч рублей! Поэтому отличным подарком на профессиональный праздник станет сертификат в книжный магазин, с которым преподаватель сможет в любой момент порадовать себя тем, что действительно необходимо.

Недорогие подарки

В условиях совсем ограниченного бюджета можно подарить учителю недорогой по деньгам, но дорогой сердцу подарок.

Вечный календарь

На маркетплейсах можно встретить вечный календарь — он подходит на любой год, но настраивать его нужно самостоятельно. Часто такие календари делают из дерева — несмотря на невысокую стоимость, этот подарок полезный и приятный.

Футболка с фотографией класса

Нет ничего проще, чем взять простую белую футболку и принести ее в сервис печати на текстиле, чтобы там на нее перенесли фотографию класса. Хлопковые футболки недорогие, а печать одного снимка не будет стоить больших денег.

Фруктовая корзина

Готовые фруктовые корзины недешевы, но если собрать подарок самостоятельно, можно значительно сэкономить. Тем более, что осенью доступно много вкусных спелых фруктов. Самое дорогое в этом подарке — корзина. Ее можно наполнить домашними яблоками из сада, грушами, апельсинами и бананами.

Флеш-карта

Жизнь учителя связана с презентациями, отчетами и конкурсами. Поэтому не лишним будет подарить емкую флешку, которая будет способна вместить множество файлов.

Органайзер для рабочего стола

Рабочий стол — важное место для каждого преподавателя. И все любят, чтобы их рабочее место было в порядке. Прийти на помощь смогут органайзеры — например, для канцелярии. Они есть как из акрила, так и из дерева, со встроенным календарем или зарядкой для мобильного телефона (но последние существенно дороже).

Что подарить из техники

Помимо вариантов, указанных выше, есть более специфичные технические устройства, которые точно пригодятся одариваемому.

Увлажнитель воздуха

Небольшой настольный увлажнитель воздуха — недорогой, но полезный подарок, особенно в период отопительного сезона.

Переносная колонка

Портативная колонка — отличный подарок для тех, кто активно участвует во внеучебной жизни класса, например, организовывает выступления на конкурсы и школьные праздники. Или для учителей музыки — чтобы демонстрировать произведения ученикам.

Цифровая метеостанция

Еще один вариант подарка — неизбитый, его особенно оценят учителя географии или физики. Цифровая метеостанция пригодится и на уроках, и для индивидуального использования дома.

Подарки учителям-мужчинам

Все вышеперечисленные варианты подойдут и мужчинам. Но если хочется сделать дополнительный гендерный акцент, можно выбрать вариант из списка ниже.

Съедобный сырно-колбасный букет

Вместо цветов мужчинам можно подарить съедобный букет, собранный из сырокопченых колбас, сыров и орехов. В холодильнике такой букет может стоять довольно долго и точно пригодится, когда как-нибудь вечером заглянут друзья с бутылкой вина.

Аксессуары из кожи

Брелок на ключи или автомобиль, портмоне или кошелек, а также обложка для ежедневника из натуральной кожи станут ценным и памятным подарком.

Именная медаль

Недорогой, но эффектный подарок — именная медаль, которую можно торжественно вручить от всего класса и снять этот момент на фото и видео.

Что еще можно подарить учителю: универсальные варианты

Можно обойтись и более универсальным вариантом, который понравится любому преподавателю:

заварочный чайник;

рожковая или капельная кофеварка;

подарочный сертификат на маркетплейс;

красивый шопер;

настенные часы;

фотоальбом с фотографиями учеников;

подписка на онлайн-кинотеатр или электронную библиотеку;

паззл с любимой картиной учителя.

Самые необычные подарки учителям по мнению их самих

Необычные и трогательные подарки учителя запоминают на всю жизнь, даже если они совсем недорогие и очень простые, но сделаны от души. Учитель физики и астрономии «Школы Свиблово» в Москве Елена Львова отметила, что такие небольшие презенты составляют копилку приятных воспоминаний, греющих душу.

«Помню, родители дарили маленькую золотую подвеску с первой буквой моего имени, дети дарили открытки, нарисованные ими самими, с аппликацией из цветов и растений. Старшеклассники от класса дарили грамоту с благодарностью, теплыми пожеланиями и подписями всех учеников класса. Ученик — небольшую картину с изображением осеннего пейзажа, написанную им самим на холсте маслом, в красивой рамке. В прошлом году ученица подарила пряники, которые она сама испекла и украсила. Кстати, очень вкусные! Подвеску ношу до сих пор, а картина висит дома. Открытки и грамоты храню», — поделилась собеседница.

При этом, отметила учитель, цена подарка совершенно не важна. Важно внимание того, кто его преподносит.

«Особенно радуют подарки, которые куплены не мимоходом и подарены не только потому, что надо что-то подарить. Вещи, явно выбранные с заботой и желанием порадовать. Поделки, созданные руками ученика или группой учеников, — например, открытка. Небольшой тематический альбом с фотографиями с наших совместных мероприятий с автографами детей», — Елена Львова, учитель физики и астрономии.

Что точно не стоит дарить

Не существует отдельного закона о подарках учителям, но в статье 575 ГК РФ («Запрещение дарения») указывается, что «не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей <...> работникам образовательных организаций».

Обратите внимание, что количество подарков учителю не ограничено законом, но каждый из них должен быть не дороже 3000 рублей. Подарок от класса тоже не должен быть дороже этой суммы. Поэтому, если есть сомнения, лучше ограничиться приятным сувениром.

Можно ли подарить деньги

Лучше не стоит, поскольку это может не только поставить учителя в неловкое положение, но и обернуться серьезными проблемами. Подаренные деньги могут быть расценены как взятка, и за это придется понести наказание.