Врач рассказал, как снизить риск частых болезней у детей

Многие родители беспокоятся, что их дети часто болеют. Как рассказала врач-педиатр Алена Сергеева, дошкольники могут болеть ОРВИ 12 раз в год, а школьники - до 8 раз. Из-за такого количества родителям может казаться, что кашель и насморк у ребенка вовсе не прекращаются.

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Беседуя с KP.Ru, педиатр посоветовала обратить внимание на питание ребенка. Так, в рацион стоит добавить больше свежих овощей и фруктов, а также белковых продуктов. А вот фастфуд и сладости лучше ограничить. Для укрепления защитных функций организма необходимы регулярные прогулки на свежем воздухе и подвижные игры.

Врач отметила, что хоть гигиена и дезинфекция важны, однако чрезмерная стерильность может навредить ребенку. Дети, исследуя окружающий мир и стремясь все попробовать, так "тренируют" свою иммунную систему.

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При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.