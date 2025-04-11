Названа лучшая разница в возрасте братьев и сестер

Максимум — это четыре года.

© unsplash

При большем разрыве совместное взросление становится «неинтересным и сложным». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«Чтобы детям было интересно и не было ощущения "я им не нужен", возраст должен быть максимально маленьким год-два-три, четыре — это максимум. Всё остальное это очень большая разница. Здесь вопрос пубертата, когда детям вместе вообще неинтересно и сложно. У старшего ребёнка в семье есть такое понятие — "свержение с трона". Таким образом единственный ребёнок в семье никем с трона не свергается. И тогда может быть перекос в эгоистичность».

Ранее психолог предупредила о риске детской травмы из-за «ранней сепарации».