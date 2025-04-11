Российские ученые призвали изменить подход к школьной физкультуре

Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ), Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московской государственной академии физической культуры установили, что упражнения на уроках физкультуры в школе нужно подбирать индивидуально под каждого ребенка в зависимости от его типа регуляции организма. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ТГУ.

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«Школьники сейчас испытывают стресс из-за большой загруженности в школе. В возрасте 10-12 лет наблюдается интенсивный рост и развитие всего организма, перестраиваются гормональная, кровеносная и костно-мышечная системы, в связи с чем в организме ребенка возможны дизрегуляторные проявления, то есть, признаки нарушения регуляции какой-либо функции или системы. Например, не соответствующая возможностям организма физическая нагрузка может вызвать головокружение, слабость, одышку, нарушение ритма сердца и даже обморок. Мы попытались понять, как каждый ребенок реагирует на занятия физкультурой, чтобы подобрать для него правильные упражнения и исключить возможность дизрегуляторных проявлений», – объяснил доцент кафедры адаптивной физической культуры, спорта и туризма института физической культуры и спорта Тольяттинского госуниверситета Виктор Горелик.

Как известно, вегетативная нервная система (ВНС) управляет автоматическими функциями в организме человека: работой сердца и сосудов, дыханием, пищеварением и т.д. В ней есть два отдела: симпатический и парасимпатический. Первый активируется в состоянии стресса, а второй – во время отдыха.

«У разных людей баланс между симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС может быть разным. Есть симпатотоники – это часто более энергичные, возбудимые, чувствительные к стрессу люди. Их сердце быстрее реагирует на нагрузки. Парасимпатотоники – более спокойные, расслабленные, неторопливые. Их сердце работает медленнее и лучше восстанавливается после упражнений. Это не диагноз, а скорее тенденция, которая передаётся по наследству», – добавил Горелик.

Оказалось, что у детей с разным типом регуляции организма и мозг тоже работает по-разному. Это можно видеть по ЭЭГ мозга и ритму сердца. И если всем давать одинаковую нагрузку, то у кого-то может возникнуть «сбой» в регуляции, а это вредно для растущего организма.

Исследователи уверены: подбирать упражнения нужно индивидуально для каждого ребенка, учитывая его тип регуляции. Тогда физкультура будет укреплять здоровье, а не вредить ему.