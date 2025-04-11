В петербургском вузе открылась первая в городе комната матери и ребенка

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы (СПбГИПСР) стал первым учебным заведением в городе, где открылась комната матери и ребенка. Пространство создано для комфортного временного нахождения, кормления и переодевания детей, а также для отдыха и игр.

© Вечерняя Москва

Первыми посетителями стали студенты и преподаватели с детьми от десяти месяцев до 3,5 года. Вице-губернатор Наталья Чечина обратила внимание, что проект занимается поддержкой молодых студенческих семей.

Всего в СПбГИПСР учится 18 семей с маленькими детьми, которые хотят совмещать учебу и материнство. Она также сообщила, что к проекту планируют подключать все петербургские вузы.

Психолог института Елизавета Стрельникова оценила важность создания такой комнаты. Ее можно использовать в экстренных ситуациях, когда нет возможности оставить ребенка с кем-то и отправиться на учебу. Она считает, что такой проект помогает показать студентам, что материнство — это нормально.

Специалист кризисного центра Марина Голубева добавила, что проект пока лишь экспериментальный, и в будущем планируется открыть группы временного пребывания для детей студентов и сотрудников.

В Комитете по социальной политике отметили, что создание детских комнат — первый шаг в рамках национального проекта «Семья», который стартовал с 1 января 2025 года и направлен на поддержку молодых семей, сообщает «Петербургский дневник».

Власти Вологодской области предлагают запустить в регионе программу «родильного туризма». «Вечерняя Москва» вспомнила, в каких еще городах России проводятся подобные акции.

Министерство здравоохранения России намерено изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, учитывая достижения современной медицины, которые позволяют лучше сохранять здоровье как женщины, так и плода.

В России рассматривается инициатива о значительном увеличении государственных выплат беременным студенткам. Депутат Госдумы Яна Лантратова в декабре 2024 года предложила установить размер пособия на уровне МРОТ, идею поддержали Минтруд и Минобрнауки.